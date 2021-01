Rui pede aprovação da Sputnik-V: '10 milhões de doses prontas para entrega'

A primeira vacinada em Salvador recebeu uma dose da CoronaVac, fabricada pelo laboratório chinês SinoVac. Mas, durante a cerimônia, o governador Rui Costa por diversas vezes falou sobre a Sputnik V, produzida pela Rússia.

O governo da Bahia tem um acordo para comprar doses deste imunizante, mas barra na falta de liberação da Anvisa para utilizá-la. Para resolver este impasse, o executivo baiano entrou com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para garantir a aprovação.

"Esperamos que com essa ação a gente consiga agilizar este processo para salvarmos vidas. Esperamos que a Anvisa deixe de lado rixas ideológicas e dê mais valor à vida humana", pediu o governador.

Segundo Rui, 10 milhões de doses da Sputnik já estão prontas para serem enviadas da Rússia para o Brasil. O governador também exaltou a eficácia do imunizante, que passa de 90% segundo alguns estudos.

"Essa vacina, com essa quantidade de doses, possibilitará uma vacinação em larga escala no nosso país. É um imunizante seguro, que já está sendo utilizado em diversas nações. Além disso temos esse dispositivo contratual que garantirá o envio para nosso país", informou Rui.

Bruno Reis também pede vacina

O prefeito de Salvador agradeceu ao governo federal pelo envio das cerca de 42 mil doses da Coronavac. O prefeito, no entanto, disse que a vacinação precisa ser acelerada com o envio de mais doses, e apoiou a ação do governo do Estado junto ao STF para que a vacina russa Sputnik possa ser distribuída no Brasil.

"A aquisição de vacinas é hoje um problema mundial. Por isso, a Prefeitura se associa ao Estado nessa luta e também está disposta a utilizar recursos próprios para a aquisição da Sputnik. Somente com a imunização das pessoas vamos conseguir retomar a normalidade. Graças à pandemia, Salvador, que estaria vivendo agora o seu melhor verão, teve que se reinventar", declarou Bruno Reis.