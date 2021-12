Rui se reúne com base de apoio em Ilhéus para ampliar ajuda à população

O governador Rui Costa coordenou, na manhã deste domingo (26), uma reunião com técnicos de várias áreas, na base de apoio da Força-Tarefa de comando único para os efeitos das chuvas na Bahia, no município de Ilhéus, no Sul do estado. O trabalho está centrado na ajuda às prefeituras das cidades que sofrem com fortes temporais nas regiões Sul, Sudoeste e Extremo Sul. Ao menos 28 cidades estão sendo atingidas de forma mais intensa e registram alagamentos.

Bom dia. Embarquei, agora pela manhã, para a região sul, onde vamos acompanhar de perto o trabalho da nossa força-tarefa para dar assistência às vítimas das fortes chuvas que atingem dezenas de municípios baianos. pic.twitter.com/hkh2xGLohk — Rui Costa (@costa_rui) December 26, 2021

Participam da agenda os secretários da Infraestrutura, Marcus Cavalcanti; da Saúde, Tereza Paim; o comandante do Bombeiros, Adson Marchesini e técnicos da Defesa Civil, para agilizar ações de apoio à população, recuperação de acessos e serviços essenciais, além da melhor utilização dos recursos enviados por outros estados, como pessoal especializado em grandes enchentes, além de aeronaves de resgate.

"Vamos aumentar nossa estrutura de apoio e levar os recursos necessários para áreas remotas, como Itapetinga e outras localidades do Sudoeste, com o uso de aeronaves para levar insumos e mantimentos, e até equipamentos com o objetivo de assegurar todo tipo de resgate ou socorro", determinou Rui.

No final da manhã, o governador partiu para um sobrevoo à região e, em seguida, retorna para a base de apoio da Força-Tarefa, onde volta a conversar com os jornalistas.