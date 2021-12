Rui visita municípios afetados pela chuva no Sul e Estremo Sul baiano neste domingo

O governador Rui Costa (PT) confirmou, neste sábado (11), durante agenda no município de Casa Nova, que pretende sobrevoar e visitar municípios afetados pelas fortes chuvas dos últimos dias no Sul e Extremo Sul baianos. Na última sexta (9) Rui chegou a programar a visita mas as condições do tempo não permitiram.

"Graças a Deus, o tempo melhorou e amanhã (domingo) estarei lá. Vou bem cedo para que haja tempo de visitar algumas cidades, lugares com maior destruição e impacto para a gente, já com o pessoal técnico, adotar as primeiras medidas reparadoras. Nossa equipe está trabalhando desde o primeiro dia", disse o governador se referindo à força-tarefa mobilizada pelo governo do Estado e que atua na região desde as primeiras consequências dos temporais.

As chuvas e alagamentos nas regiões deixaram diversas comunicadas ilhadas. O trabalho de resgate, que , de acordo com o governo estadual, conta com 80 militares do Corpo de Bombeiros e 37 alunos e instrutores de cursos de salvamentos, tem atuado ao longo de todo este sábado.

Comida, água, medicamentos e outros itens estão sendo levados de forma prioritária para os moradores de 13 cidades que são as mais atingidas. A prioridade de atendimento nos resgates é para gestantes e pessoas com comorbidades, especialmente as que fazem tratamento de hemodiálise.