Ruy se recupera e vai reforçar o Vitória diante do CRB

O Vitória vai reforçado para Maceió, onde enfrenta o CRB no domingo (18), às 16h, pela 16ª rodada da Série B. O meia Ruy, que se recuperava de uma lesão muscular, foi reintegrado à equipe no treino desta quarta-feira (14).

O meia vinha em processo de transição física desde a semana passada. Na terça-feira ele treinou com a equipe sub-23 para adquirir ritmo. Nesta quarta, o técnico Carlos Amadeu comandou um trabalho focado nas transições ofensivas e defensivas com a presença do atleta.

Ruy se lesionou durante o empate fora de casa em 1x1 com o Figueirense, no dia 30 de julho. Ele, inclusive, retornou a Salvador direto de Florianópolis e não participou da derrota por 1x0 para o Brasil de Pelotas. Também ficou de fora da vitória por 2x0 sobre o Paraná no sábado (10).

O volante Lucas Cândido e o zagueiro Everton Sena também participaram normalmente do treinamento. Ambos ficaram de fora da atividade da véspera. O primeiro por cansaço muscular, e o segundo por ter sido liberado para resolver problemas pessoais.

Com eles, a equipe titular deve ter Martín Rodríguez; Van, Everton Sena, Ramon e Capa; Baraka, Lucas Cândido, Wesley e Felipe Gedoz; Jordy Caicedo e Anselmo Ramon.

O volante Rodrigo Andrade e os atacantes Caíque Souza e Felipe Garcia fizeram mais uma etapa de transição física. O lateral esquerdo Chiquinho, diagnosticado na terça-feira com uma lesão muscular, ficou no departamento médico.

A viagem a Maceió foi antecipada de sexta para quinta-feira (15) à tarde, após o treino da manhã. Nos dois dias que antecedem a partida, o rubro-negro treinará na capital alagoana, em local ainda não divulgado.