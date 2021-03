Sabedoria ancestral transformado em negócios

Quando os primeiros ancestrais alforriados e alfabetizados começaram a compreender a necessidade de trabalhar em nome da libertação dos pares, surgiu a máxima de aprender para ensinar, fosse um ofício, uma arte ou até mesmo as letras. Karine Oliveira, idealizadora da Wakanda Escola Empreendedora (wakandawarriors.ba@gmail.com), levou os ensinamentos dos antigos a sério e implantou uma startup que atua potencializando os micro negócios que operam por necessidade nas áreas periféricas de Salvador.

A iniciativa sediada no Engenho Velho da Federação ganhou repercussão e o projeto dessa jovem empreendedora social foi parar no reality Shark Tank Brasil (Canal Sony), na Forbes e em programas como o Fantástico (Globo). Em pleno início da pandemia, por exemplo, a Wakanda atuou unindo, coordenando 25 famílias, que produziram, comercializaram e entregaram máscaras, no projeto Máscaras por Nós.

Karine será a convidada de Flávia Paixão na Live Empregos e Soluções dessa quarta-feira, 10, às 18h, no perfil do Jornal Correio, no Instagram. Ela falará sobre sua experiência e trará dicas importantes para quem, assim como ela, aposta no empreendedorismo social.

Para quem ainda pensa que os negócios da chamada economia circular não passam de idealismo, vale lembrar que os dados do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) apontam que a economia circular deve movimentar 1 trilhão de dólares mundialmente na próxima década.