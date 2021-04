SAC de shoppings ampliam horário de atendimento a partir de quinta-feira

Quatro postos SAC que ficam em shoppings de Salvador vão ampliar o horário de atendimento ao público a partir de quinta-feira (22). As unidades que passam a atender de 10h às 19h são: Barra, Bela Vista, Shopping da Bahia e Salvador Shopping. Os postos funcionam de terça-feira a sábado.

Vale lembrar que os postos situados em bairros da capital já estavam funcionando normalmente de segunda a sexta-feira.

O atendimento na Rede SAC é 100% por agendamento por meio do SAC Digital. Para agendar o atendimento, é só baixar o aplicativo ou acessar o site na internet.

Medidas de segurança

A Rede SAC reforça a necessidade dos cidadãos redobrarem a atenção aos cuidados recomendados pelo Governo do Estado e pela Organização Mundial de Saúde (OMS) ao se dirigem ao SAC.

Entre as medidas de segurança adotadas pela Rede SAC estão a disponibilização de dispensers com álcool a 70%; reforço na higienização das dependências, bem como dos móveis; reorganização do espaço de espera para promover o distanciamento, e controle da quantidade de agendamentos, reduzindo o número de pessoas no ambiente.