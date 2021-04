SAC retoma atendimento em Salvador e RMS nesta segunda-feira (5)

Quem precisa resolver algum problema no SAC, pode ficar tranquilo. Os postos voltarão a funcionar na capital e Região Metropolitana de Salvador (RMS) já nesta segunda-feira (5). O serviço estava suspenso devido a decretos municipal e estadual.

As unidades situadas nos bairros de Salvador (Cajazeiras, Comércio, Pau da Lima, Pernambués e Pituaçu) vão atender de segunda a sexta-feira, de 9h às 16h. Já os postos que ficam em shoppings, obedecem o funcionamentos destes estabelecimentos e abrirão de 10h às 18h, de terça-feira a sábado, exceto Liberdade e Periperi, que vão até sexta-feira. Com isso, o Drive Thru do SAC está suspenso.

Já os postos SAC de Camaçari, Lauro de Freitas e Simões Filho também retomarão o atendimento, enquanto o SAC Candeias permanecerá fechado. As três carretas do SAC Móvel e os 21 Postos SAC no interior, assim como todos os Pontos SAC, funcionam normalmente a partir de segunda-feira (5).

Para solicitar atendimento no SAC, é necessário agendamento prévio, que é feito exclusivamente pela internet, no site ou aplicativo do SAC Digital. Para ter acesso à plataforma, é só baixar o aplicativo SAC Digital ou acessar o endereço www.sacdigital.ba.gov.br na internet.

Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) ainda disponibiliza o site institucional do SAC (www.sac.ba.gov.br) e o call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de telefone fixo).