SAF: Sócios aprovam mudança no estatuto do Bahia; votação definirá sobre venda ao City

Os sócios do Bahia aprovaram a mudança no estatuto que permite ao tricolor constituir uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A decisão foi tomada na manhã deste sábado (3), em Assembleia realizada de forma presencial, na Fonte Nova, e online. A opção pela adequação recebeu 98,91% dos votos.



Ao todo foram registrados 12.579 votos - um recorde na história do clube -, com 10 abstenções. 12.429 sócios optaram pela mudança no estatuto, enquanto 140 votaram não.

A adequação do estatuto à Lei da SAF foi o penúltimo passo no processo de venda ao Grupo City. A partir de agora, o clube está autorizado a se tornar uma SAF e poderá negociar as ações com o fundo dos Emirados Árabes.

Para concretizar a parceria com o City, os sócios precisam votar pela aceitação da proposta. O pleito acontecerá na segunda Assembleia Geral Extraordinária (AGE) do dia, que ocorrerá entre 14h45 e 19h, também de forma presencial, na Fonte Nova, e online.

A tendência é de que a oferta apresentada pelo Grupo City para a compra de 90% da SAF do Bahia seja aprovada por maioria de votos. Os termos do acordo passaram por análise dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, que emitiram parecer favorável.

No documento, o conglomerado planeja aportar cerca de R$ 1 bilhão no Bahia ao longo de 15 anos e controlar 90% das ações da SAF a ser criada. O valor será utilizado para o pagamento de dívidas, montagem do elenco, investimento em estrutura, categorias de base e outros.

A divisão prevista em contrato está assim:

50% para a compra de jogadores;

30% para o pagamento de dívidas;

20% para infraestrutura, categorias de base, capital de giro, entre outros.