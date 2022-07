Safra de milho e algodão aquece mercado de petróleo e gás

O mercado de combustíveis está aquecido com a safra do milho e do algodão. Neste cenário, a Larco, que opera no Brasil há 22 anos, é uma das 10 maiores distribuidoras de combustíveis do país e a quarta do segmento no Nordeste, tem expectativa de aumentar 30% nas vendas durante a colheita de 2021/2022, movimentando milhões de litros de diesel.

Com sede em Várzea Grande e atuando há dois anos na operação mato-grossense, a Larco distribui diesel S500 e S10 para todo o estado, maior cenário brasileiro do agronegócio. Dos 100 municípios brasileiros mais ricos na produção do agronegócio, 35 estão no Mato Grosso. O primeiro colocado nacional, município de Sorriso, foi responsável por R$ 5,3 bilhões dos R$ 470 bilhões de reais comercializados em 2020 no país, de acordo com dados apresentados pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa). A soja, algodão e milho são os principais produtos responsáveis pelo sucesso desses municípios.

Segundo o gerente territorial da distribuidora, Fábio Valdisser, a agroindústria está entre os focos de atuação da Larco. “Acreditamos muito nesse mercado e temos muito a oferecer com nossos serviços. Este é um dos motivos para trazer a nossa bandeira para o Mato Grosso e consolidar o nosso crescimento no Centro-Oeste”, diz.

Um dos grandes diferenciais da distribuidora, junto aos grandes produtores rurais, está em levar um produto de qualidade, além de prezar pela pontualidade e confiabilidade, desde o primeiro momento da venda até a entrega em seu destino final. Em sua trajetória, a Larco construiu uma base sólida, com infraestrutura robusta, logística inteligente e rigoroso controle de qualidade para atender de maneira eficaz quem está na ponta, garantindo a realização das colheitas neste período.

A distribuidora segue o plano de expandir cada vez mais regionalmente, alinhada à estratégia de crescimento nacional, que inclui atender diretamente produtores rurais, agrícolas e o que envolve o setor do agronegócio. O objetivo é levar um atendimento diferenciado com qualidade, preço justo e transparência, e ainda fortalecer a marca como um dos grandes fornecedores e parceiros na distribuição de combustível.