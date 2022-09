Saiba como conseguir as figurinhas da Coca-Cola para completar o álbum da copa 2022

As figurinhas da Coca-Cola do Álbum da Copa do Mundo 2022 foram lançadas! Disponíveis exclusivamente nos rótulos promocionais da bebida Sem Açúcar de 1.5L, 2L e 2.5L, elas não estão disponíveis nos pacotinhos regulares e são alvo de grande procura por parte dos colecionadores.

Saiba onde conseguir as figurinhas da Coca-Cola para completar o álbum da Copa

Muitos colecionadores reclamam que não conseguem encontrar as garrafas de Coca-Cola promocionais nos supermercados, o que aumenta ainda mais a procura e ansiedade dos colecionadores.

Mas, aos que quiserem pular a fase das buscas, as figurinhas da Coca-Cola já estão disponíveis para pedidos no site oficial da Panini (CLIQUE AQUI para acessar) e custam R$ 0,80 a unidade + frete.

Ao todo, são oito figurinhas especiais da marca e o colecionador só poderá pedir uma de cada, não podendo solicitar duas de um mesmo jogador, por exemplo. O que totalizaria um gasto de R$ 6,40 + frete.

As garrafas da Coca-Cola de 1.5 L, mais barata dentre participantes da promoção, custam, em média, R$ 5,50.

Elas estarão disponíveis para pedidos até o dia 15 de maio de 2023.

Os jogadores presentes nas figurinhas da Coca-Cola

Emiliano Martinez (Argentina)

Declan Rice (Inglaterra)

Serge Gnabry (Alemanha)

Kevin De Bruyne (Bélgica)

Luka Modric (Croácia)

Gavi (Espanha)

Hirving Lozano (México)

Heung-min Son (Coreia do Sul)