Saiba como foi o primeiro treino de Renato Paiva no comando do Bahia

A ‘Era Renato Paiva’ começou para valer no Bahia. Nesta quarta-feira (14), o treinador português comandou o primeiro treino do elenco tricolor. Depois de dois dias dedicados aos exames e avaliações médicas, os jogadores foram para o campo e começaram a entender o modo de trabalho do novo treinador.

O dia começou com uma conversa entre Renato Paiva e os jogadores na academia. No local, o preparador Antonio Bores comandou uma atividade física. Logo depois, os atletas foram para um dos campos do CT Evaristo de Macedo.

Renato Paiva e seus auxiliares promoveram um trabalho técnico. O grupo foi dividido em duas equipes com 11 atletas cada. Em um espaço delimitado, os times aprimoraram a troca de passes e as movimentações rápidas.

O treinador parou a atividade em alguns momentos para passar orientações. Renato cobrou intensidade das equipes. O trabalho contou com a presença de atletas das categorias de base, como o zagueiro Yuri, o lateral Ryan, os meias Felipe Redaelli e Wadson, e o atacante Lucas Aruba. Com goleiros que se revezavam, os times foram formados por:

André, Gabriel Xavier, Yuri e Ryan; Lucas Araújo, Patrick Verhon e Felipe Redaelli; Copete, Lucas Aruba e Ricardo Goulart



Douglas Borel, Miqueias, Rezende e Matheus Bahia; Wadson, Marco Antônio e Daniel; Jacaré, Óscar Ruiz e Everton

Em um segundo momento, Renato Paiva deu ênfase na parte tática. Ele montou duas equipes com dez atletas cada e passou instruções específicas para a construção das jogadas do campo de defesa até o gol adversário.

O Bahia volta aos treinos no período da tarde desta quarta-feira. O primeiro compromisso oficial do Esquadrão na temporada 2023 será no dia 11 de janeiro, contra a Juazeirense, pelo Baianão.