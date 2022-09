Saiba como funciona a 'fábrica de soluções' desenvolvida na Bahia

Imagine um local que funciona como uma espécie de laboratório capaz de criar soluções criativas para outras fábricas dos mais variados segmentos e ainda funcionar como uma oficina para estudantes de graduação e pós graduação. Esse lugar existe, fica em Salvador e está funcionando desde o mês passado. Trata-se da Indústria Criativa do CIMATEC que conta com parceiros desde startups até multinacionais como a Ford, MDI Industrial, Ragtech, Clariju, Amvox, Odissea, Akiyama, Embraer, Shell.

Criada em final de 2017, a MDI Industrial, indústria de equipamentos médicos, desejava incrementar a pesquisa e desenvolvimento em áreas acessórias que não eram dominadas pela empresa, mas que se faziam importantes para o desenvolvimento dos produtos.

Em 2018, eles começaram o primeiro projeto com a Indústria Criativa do Cimatec e, desde então, nunca mais pararam. De acordo com o CEO Luís Azevedo Meireles, tudo o que é central e basilar dos produtos feitos internamente contam com a asssessoria da Indústria Criativa. "Por exemplo, o design de gabinetes, alguns módulos de eletrônica, como módulos de rede, comunicação wireless, que são importantes para o produto foram desenhados através da parceria. Desta forma conseguimos ter especialista em todas as áreas que necessitamos!", afirma Meireles.

Nascido em Portugal, o empresário vê a inciativa como uma das áreas de referência no Brasil. "Dos vários projetos tivemos em conjunto, sempre tivemos experiências positivas, quando não foram excepcionalmente boas, com resultados superiores ao previsto, por isso, sempre recomendo", garante.

De acordo com a líder técnica da Indústria Criativa Antônia Larissa Barbosa, a meta da indústria Criativa CIMATEC é transformar necessidades em soluções criativas. “Quando falamos em solução criativa, estamos nos referindo não somente a produtos físicos, mas também a educação, sistemas digitais e, principalmente, experiências. Todas as empresas que entendem a importância de agregar criatividade ao seu negócio podem procurar a Indústria Criativa CIMATEC”, esclarece.

Antônia Larissa destaca que a Indústria Criativa atenderá as pessoas que desejam formação e as empresas que precisem de soluções voltadas para a satisfação dos clientes (Foto: Nalini Vaconcelos/Divulgação)

Antônia Larissa ressalta que melhorar a experiência do cliente é indispensável para a permanência no mercado, seja para uma empresa de serviço à uma manufatura, desde de uma clínica de saúde à uma indústria automotiva. “A Indústria está inserida no grande Ecossistema SENAI CIMATEC, que é um centro de pesquisa, um Centro Universitário uma escola técnica, aqui ofertamos soluções em diversas competências”, reforça.

Laboratório de soluções

Designer e professor da Indústria Criativa do SENAI CIMATEC Marcus Vinícius Mendes destaca que muitas empresas não conseguem fazer um diagnóstico preciso das necessidades do público alvo e que a perspectiva da iniciativa é atuar ofertando soluções para chegar à um resultado diferenciado.

“A Indústria Criativa possui ferramentas, metodologia própria e um corpo de profissionais altamente capacitado para atuar na investigação da jornada do cliente, realizando pesquisas, coletando necessidades reais e ajudando a definir o foco preciso da inovação da empresa”, afirma.

Marcus Vinicius é um entusiasta da capacidade que a Indústria Criativa tem de fazer um diagnóstico preciso das necessidades do clientes e oferecer soluções (Foto: Nalini Vasconcelos/Divulgação)

O professor diz que o principal valor da Indústria Criativa CIMATEC está na equipe, com profissionais altamente qualificados, além de uma infraestrutura multidisciplinar e diferenciada, ofertando soluções criativas e inovadoras.

“Essa condição nos permite acessar programas de fomentos e editais que apoiam as empresas no processo de desenvolvimento e inovação. Se existe uma necessidade, basta procurar um dos nossos especialistas, que vamos juntos entender o problema e viabilizar soluções”, garante.

Mendes vai além e diz que o espaço está aberto para todo e qualquer empresa que busque soluções criativas para seus negócios, como também para pessoas que procuram uma formação na área. “Ofertamos treinamentos em ferramentas da área, MBI em UX Design & Strategy, cursos técnico em Multimídias e orientamos pesquisas de mestrado e doutorado”, complementa.

Economia

Ele reforça que, na Indústria Criativa CIMATEC, as empresas encontrarão oportunidades de aumentar sua aceitação junto ao mercado, ofertando real valor por meio de soluções bem planejadas e com estratégia.

“A integração com o ecossistema da instituição permite uma entrega mais ampla, nos diversos níveis de maturidade. Desta forma, existe uma tendência ao aumento de oferta e procura no mercado, impulsionando o crescimento das empresas, maior segurança em investimento em inovação, e consequentemente, impulso na economia”, afirma.

Antônia Larissa destaca ainda que o trabalho de design é multidisciplinar e tecnológico, ou seja, trará para a Bahia o que há de mais atual no mundo não só em tecnologia, mas em conhecimento. “O número de empresas que nos procuram para desenvolver produtos vem crescendo, e mais que isso, muitas já enxergam a importância da investigação da experiência do usuário”, diz.

Ela destaca que o crescimento da proposta impacta na economia local. “Estamos em pleno crescimento, e é impossível crescer sem pessoas. Se há o aumento de oferta e procura no mercado, seja qual for o segmento, há aumento de emprego”, defende.

Para a líder técnica, a oferta de educação de excelência, com a capacitação de pessoas para esse cenário também é uma forma de promover condição de novos empregos na área, através da capacitação profissional.

“Com a Indústria Criativa CIMATEC em expansão, nosso time precisa estar cada vez mais preparado para atender à crescente demanda. Desta forma, seguimos selecionando profissionais para agregar ainda mais à nossa equipe e fortalecer a atuação em soluções criativas na Bahia, no Brasil e no mundo”, finaliza.