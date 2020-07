Saiba como vai funcionar o cinema em drive-in do Centro de Convenções de Salvador

Com todos os quesitos propostos pelo protocolo da Prefeitura de Salvador, o Big Bompreço Drive In Salvador está apenas aguardando a liberação da fase 1 da cidade para começar a funcionar. O cinema a céu a aberto será composto por uma grande tela de led e palco montados no estacionamento do Centro de Convenções Salvador, no bairro da Boca do Rio.

Assim, o público poderá ver filmes com segurança de dentro de seus carros. Além de sessões, a programação será ampla com shows, peças teatrais, stand up comedy, palestras, entre outros eventos.

Em todos os eventos, o público poderá ter acesso com o Ingresso Solidário, com o valor da meia entrada junto com a doação de um quilo de alimento não perecível. A arrecadação, com promoção válida para cada pessoa, será destinada aos profissionais informais do setor de eventos e entidades carentes da Prefeitura.

Regras

Ao trocar os espaços fechados para as exibições ao ar livre no formato drive in, o público terá que seguir novas regras. Da compra de ingressos, combos de alimentação ao uso do banheiro, toda a solicitação de serviço será feita pelo aplicativo do evento. Os combos de alimentação serão entregues em formato "delivery" nos carros, sem nenhum contato físico. Não será permitido o acesso de alimentos e bebidas e o consumo de bebidas alcoólicas pelo condutor.

Banheiros

Para uso dos banheiros, será criada uma fila virtual para solicitação de ida ao sanitário, em que este, deverá passar pela cabine de desinfecção na entrada e na saída, além do uso obrigatório de máscara em todo o percurso e higienização das mãos com álcool gel 70. Apenas os funcionários uniformizados com EPIs especiais poderão circular no espaço.

(Divulgação)

Capacidade

O Big Drive In Salvador vai ocupar a área do Estacionamento do Centro de Convenções de Salvador com capacidade para receber até 450 carros, no máximo com quatro pessoas em cada, sem aglomeração e respeitando todas as normas de distanciamento social.

Distância

Dentro das regras de segurança para cada formato de evento, os carros serão distribuídos em forma de zig zag, os veículos obedecerão a distância de dois metros nas laterais e mais de dez metros na frente para promover a total visibilidade da tela. Nas vagas, o posicionamento será por ordem de chegada e orientados pela equipe local.

E o áudio?

Durante a exibição do filme ou de um evento, os carros deverão permanecer fechados. O áudio será reproduzido pelo sistema de som do próprio carro, que deve estar sintonizado na frequência FM, informada pela produção do evento. Todas as sessões serão dubladas.

Como funcionará a entrada?

Na entrada, o motorista deverá seguir as instruções de segurança do evento. Como o ingresso é vendido por veículo, ele apresentará o seu QR Code com os vidros fechados. A capacidade máxima permitida por carro é de até 4 passageiros, todos deverão estar obrigatoriamente com máscaras.

O espaço conta com patrocínio máster do Big Bompreço, apoio da GL Events e realização da Zum Brazil Eventos, em conjunto com a Pira Entretenimento e Carambola Produções