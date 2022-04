Saiba o que abre e fecha no feriado de Tiradentes em Salvador e RMS

Depois da Semana Santa, chegou mais um período de feriado no mês de abril. Na quinta-feira (21), em virtude do feriado nacional do Dia de Tiradentes, o horário de funcionamento em alguns estabelecimentos comerciais e de serviços, em Salvador e região metropolitana, será alterado. Confira abaixo:

Shoppings

Salvador Shopping:

Bompreço: 8h às 21h;

Espaço Gourmet: a partir das 12h;

Alimentação, Lazer, lojas âncoras e megalojas, farmácias, salões e Salvador Shopping Online/Drive Thru (apenas das lojas em funcionamento): 12h às 21h;

Cinemark: 12h às 22h;

Bancos, Correios, farmácias de manipulação, Lotérica, SAC, demais lojas e quiosques: fechados.

Salvador Norte Shopping:

Big Bompreço – 7h às 21h;

Alimentação, Lazer, lojas Âncoras e Megalojas, salões e Farmácias, Salvador Norte Online/Drive Thru (apenas lojas em funcionamento): das 12h às 21h;

Cinépolis: 13h30 às 22h;

Demais lojas e quiosques, Clivale e Caixa: fechados.

Shopping Paralela:

No feriado de quinta-feira (21/04), funcionam as lojas âncoras/megalojas, farmácia, supermercado, salão de beleza e academia das 13h às 21h. Praça de alimentação e lazer funcionam das 12h às 21h. O cinema funciona conforme a programação disponível no site da UCI. Mais informações no http://www.shoppingparalela.com.br, no Instagram e Facebook.

Shopping Piedade:

Em função do feriado de Tiradentes, o Shopping Piedade estará fechado nesta quinta-feira, 21 de abril, voltando a funcionar normalmente na sexta-feira (22), das 9h às 21h.

Shopping Barra:

Lojas – Funcionarão as lojas âncoras (grandes redes), das 12h às 20h

Praça de Alimentação / fast food – Funciona das 12h às 20h

Drive thru – Funciona das 12h às 20h

Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli – Funcionam a partir das 12h até 23h

Delivery – Funciona das 12h às 20h Cinema - Consulte a programação no site: orientcinemas.com.br.

Shopping Itaigara:

Lojas e quiosques: Fechados

Super Bompreço: Aberto das 7h às 18h

Bancos: Fechados

Lotérica: Fechada

Shopping Paseo:

Lojas e Quiosques – Fechados

Restaurantes - Funcionam a partir das 12h

Programação do Cine Daten Paseo: conferir no site: www.saladearte.art.br

Academia Alpha Fitness: conferir horário no site: www.redealphafitness.com.br

Ebateca: não funcionará

Boulevard Shopping Camaçari:

Em virtude do feriado de Tiradentes, o Boulevard Shopping Camaçari terá o funcionamento de lojas, espaços infantis e serviços alterados nesta quinta-feira, 21. A praça de alimentação e o Magic Games, por exemplo, operarão das 12h às 21h. Já as lojas atenderão das 14h às 21h. As exceções serão a C&A, Renner, Riachuelo, Le Biscuit e Lojas Americanas, que iniciarão o atendimento ao público a partir das 13h. Os cartórios, a lotérica e o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) estarão fechados, voltando a funcionar normalmente nesta sexta, 22.

Lojas e espaços infantis - Das 14h às 21h (âncoras abrem às 13h).

Praça de alimentação e Magic Games - Das 12h às 21h.

Academia Smart Fit - Das 8h às 14h.

Cinemark - Conforme a programação (confira aqui).

SAC – Serviço de Atendimento ao Cidadão: Fechado.

Cartórios do 1º e 2º Ofício de Notas de Camaçari - Fechados.

Lotérica Boulevard - Fechada.

Shopping Bela Vista

O Shopping Bela Vista funcionará em horário especial nesta quinta-feira (21), quando se comemora o feriado de Tiradentes. Neste dia, o empreendimento funcionará das 12h às 21h para lojas âncoras, Alimentação, salões de beleza, supermercado GBarbosa, farmácias, Lazer e Drive do Bela. As demais lojas e quiosques associados ao Sindicato dos Comerciários estarão fechados. O Cinema, SAC, academia Alpha Fitness e o Centros Médico Bela Vista funcionarão em horários independentes, que poderão ser consultados nos respectivos sites. Na sexta-feira (22/04), o Bela Vista retornará com o horário normal.

• Quinta-feira (21/04) - das 12h às 21h – Lojas âncoras, Alimentação, salões de beleza, supermercado GBarbosa, farmácias, Lazer e Drive do Bela. Demais lojas e quiosques fechados.

Vitória Boulevard:

O Vitória Boulevard irá funcionar nesta quinta-feira, 21, feriado de Tiradentes, em horário especial. O supermercado RedeMix, por exemplo, abrirá às 6h30, encerrando às 20h. Já a Drogaria São Paulo irá operar das 7h às 22h. A academia Alpha Fitness, por sua vez, atenderá das 9h às 13h. As lojas, quiosques e praça de alimentação estarão fechados na quinta, mas voltarão a funcionar normalmente nesta sexta, 22.

Lojas, quiosques e praça de alimentação - Fechados.

Drogaria São Paulo - Das 7h às 22h.

RedeMix - Das 6h30 às 20h.

Alpha Fitness - Das 9h às 13h.

Shopping da Bahia:

Âncoras/Megalojas/Satélites – 12h às 21h (que possuem acordo com o Sindicato dos comerciários)

Lojas/Quiosques – Fechados (Associados ao Sindicato dos Comerciários)

Praças de Alimentação/Restaurantes: 12h às 21h

Clivale: Fechada

Pao de Açúcar: 12h às 21h

Bodytech: 09h às 13h, com acesso exclusivo pela Estacionamento D5

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que não haverá atendimento nas agências bancárias no feriado de Tiradentes (21). Por se tratar de feriados nacionais, não haverá expediente nas agências. Na sexta (22), o atendimento ao público acontece normalmente.

Como de costume, as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e remotos de atendimento (internet e mobile banking).

“Os atendimentos pelo celular, pelo computador e telefônico (call centers) estão disponíveis e oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário. Graças ao expressivo investimento dos bancos em tecnologia e automação (R$ 25,7 bilhões em 2020), os canais eletrônicos assumiram a condição de canal mais utilizado para as transações bancárias, por ser uma alternativa prática e extremamente segura”, explica o diretor-adjunto de Serviços da Febraban, Walter Tadeu de Faria.

Contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento no dia 21 de abril poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil ao feriado, ou seja, no dia 22 de abril. Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.

Já os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via Débito Direto Autorizado (DDA).

SAC

O SAC suspende o atendimento em todos os postos no feriado do Dia de Tiradentes (21). Na próxima sexta-feira (22), após o feriado, o funcionamento é normal em toda a rede. No sábado, dia 23, apenas os postos de shopping na capital e Região Metropolitana de Salvador (RMS), atendem à população.

Supermercados e outros centros de compras

Ferreira Costa

A loja estará fechada no feriado de quinta-feira (21/04).

Hiperideal

Hiperideal da Graça

Sexta (15) - 7h às 18h

Hiperideal Eco Stella

Sexta (15) - 7h às 18h

Hiperideal Piatã

Sexta (15) - 7h às 20h

Hiperideal Pituba

Sexta (15) - 6h30 às 20h

Hiperideal Barra

Sexta (15) - 7h às 20h

Hiperideal Vale do Canela

Sexta (15) - 7h às 20h

Hiperideal Vila Laura

Sexta (15) - 6h30 às 20h

Hiperideal Itaigara

Sexta (15) - 6h30 às 20h

Hiperideal Apipema

Sexta (15) - 6h30 às 20h

Hiperideal Manoel Dias

Sexta (15) - 6h30 às 20h

Hiperideal Vitória

Sexta (15) 6h30 às 20h

Hiperideal Parque Shopping

Sexta (15) - 6h30 às 20h

Hiperideal Orlando Gomes

Sexta (15) 6h30 às 20h

Hiperideal Guarajuba

Sexta (15) - 7h às 20h

Hiperideal Patamares

Sexta (15) 6h30 às 20h

Para mais horários do Hiperideal, consulte aqui.

Super Bompreço

Horário normal - 7h às 22h

Sam's Club Salvador

Das 8h às 19h

Metrô

A CCR Metrô Bahia informa aos clientes do Sistema Metroviário Salvador e Lauro de Freitas que terá funcionamento normal, das 5h à 0h, durante o feriado de Tiradentes, comemorado nesta quinta-feira, 21. O Plantão de Escuta realizado por voluntários do Centro de Valorização à Vida (CVV) também terá seu horário mantido. O serviço de acolhimento e apoio emocional é oferecido sempre de segunda à sexta-feira, inclusive aos feriados, das 10h às 16h, na Estação de Metrô Acesso Norte.

Correios

Na Bahia, as seguintes agências estarão abertas no dia 21:

AC Calçada - Avenida Jequitaia n° 298-300, Calçada – Salvador

AC Iguatemi-Feira – Av. Dep. Francisco José Pinto dos Santos n° 521, Pedra do Descanso – Feira de Santana

As demais unidades de atendimento estarão abertas ao público na sexta-feira (22). No site dos Correios, é possível também consultar as agências que funcionam aos sábados (https://mais.correios.com.br/app/index.php).