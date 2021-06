Saiba o que é a aracnoidite torácica, doença rara que matou a jovem atriz Mabel Calzolari

A atriz Mabel Calzolari morreu nesta terça-feira (22), aos 21 anos, de uma doença rara chamada aracnoidite torácica. O jovem talento, que brilhou na novela 'Orgulho e Paixão', na Globo, havia passado por diversas cirurgias para tentar reverter o quadro, chegou a tranquilizar os fãs em março, após mais um procedimento, mas teve morte cerebral anunciada pela família hoje.



Ela recebeu o diagnóstico em 2019, após ser submetida a uma punção na coluna espinhal chamada raquianestesia, um tipo de anestesia, durante o parto do filho. Mas, afinal, o que é a aracnoidite?



Segundo médicos, trata-se da inflamação de uma membrana muito fina, que envolve todo o sistema nervoso central, chamada de aracnoide. A função dessa membrana é justamente isolar o sistema nervoso do sangue e de outras partes do corpo, para que ele se mantenha preservado o máximo possível.



A aracnoidite pode ser localizada no tórax, isto é, na coluna torácica, na coluna cervical (pescoço), na coluna lombar e no crânio, em volta do cérebro. Aonde tem sistema nervoso central ou medula, tem aracnoide. Esse segundo nome dado ao caso de Mabel (torácica) é só a localização da inflamação.



Quando a aracnoide é inflamada, torna-se um problema bem difícil de tratar, porque os remédios nesses locais não atuam muito bem.



"Aracnoidite é muito raro. Não é uma complicação frequente e nem esperada. Normalmente não acontece aracnoidite quando se faz uma cesária", explicou ao UOL o médico neurocirurgião Marcelo Valadares, do Hospital Albert Einstein.



Surgimento

A aracnoidite ocorre quando algum elemento estranho, um agente biológico, como uma bactéria e vírus, ou alguma substância tóxica entra dentro desse espaço da membrana aracnoide.



"Se a pessoa tem alguma infecção grave de alguma natureza, ela também pode ter uma aracnoidite, por causa do agente infeccioso que atingiu a membrana", exemplifica Valadares, acrescentando que embora também seja raro, um projétil de arma de fogo também pode atingir a coluna e causar a inflamação, assim como uma injeção, como foi o caso de Mabel.



Trata-se de uma reação anormal do organismo a um elemento estranho que não deveria estar nesse espaço da membrana aracnoide, então ele vai produzindo cicatrizes e inflamações. "Essas cicatrizes podem obstruir a circulação sanguínea, comprimir a medula, os nervos, causar sensação de fraqueza e até paralisias. Mas essas coisas não são tão frequentes", afirma Valadares. Mas vale destacar que a aracnoidite pode não surgir após um procedimento cirúrgico imediatamente, por exemplo, ela pode demorar horas, dias ou até meses para se manifestar.



Se for uma aracnoidite torácica, a pessoa pode ficar paraplégica, porque a medula torácica é responsável pela força das pernas. Mas se for na cervical, responsável pela força dos braços e das pernas, a pessoa pode ficar tetraplégica.



O principal sintoma é a dor, que pode ser no local da inflamação, ou atingir as nádegas, pernas, pés, entre outros lugares. Isso ocorre porque existe um processo inflamatório e, eventualmente, ele atinge o nervo, que dá sensibilidade e força, além de outras estruturas. Muito raramente, quando atinge a região do crânio, essa inflamação também pode dar cefaleia, sonolência, alteração mental.



Tratamento

"Aracnoidite pode ser curada, mas, principalmente, controlada, ou seja, os sintomas podem se estabilizar e pararem de piorar. Então não necessariamente a gente vai ter uma doença que vai piorar cada vez mais, e é muito raro que a pessoa morra de aracnoidite", afirma Valadares, acrescentando que a maioria dos pacientes vão ter sintomas que vão surgir e desaparecer, e outros sintomas que vão precisar ser controlados.



Os pacientes recebem medicamentos principalmente para aliviar a dor e controlar a inflamação. Já os que desenvolveram a doença, mas ela foi controlada e ele segue apenas com dor crônica, eles podem, além de medicação, fazer um tratamento que costuma ser efetivo, chamado de estimulação modular.



"Alguns pacientes podem até parar de tomar medicamentos, mas isso é caso a caso. Alguns ficam bem e a inflamação melhora, outros usam medicamento de uso contínuo para sempre", diz Valadares.



Pacientes que pioram com perda de força precisam de cirurgia para tentar controlar os efeitos da doença. "Cirurgiões tentam retirar essas cicatrizes que vão se formando e vão comprimindo, mas a maior parte dos pacientes não precisa fazer cirurgias", enfatiza o especialista. As informações são do portal UOL.



Homenagens

Mabel é ex-mulher do ator João Fernandes, que esteve em 'Malhação: Toda Forma de Amar'. Ele publicou um texto de despedida para a mãe de seu filho, Nicolas, de 1 ano e 11 meses. Veja abaixo.

