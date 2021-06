Saiba o que é Cringe e entenda batalha entre Geração Z e Millennials que movimenta a web

A nova polarização que toma conta da internet não tem a ver com espectros políticos, mas diferenças geracionais. Isso pode até ter passado despercebido por você, mas quem é um assíduo usuário de redes sociais provavelmente se viu, nos últimos dias, no meio de um fogo cruzado envolvendo hábitos que podem não ter sido assimilado mutuamente entre as gerações mais jovens.

A confusão começou quando a influencer Carol Rocha (@tchulim) perguntou, em uma publicação no Twitter, o que a Geração Z achava 'um mico', ou seja, Cringe, entre os hábitos dos Millennials.

No meio dos milhares de comentários (foram mais de 11 mil retuítes), muitos internautas quiseram saber o que significam alguns termos citados, para só então conseguirem adentrar o debate, pautado nas diferenças entre jovenzinhos e jovenzões. Para não te deixar de fora das discussões, trazemos a explicação de alguns dos termos usados atualmente pela ‘turma da internet’.

CRINGE – Do inglês 'to cringe', que significa 'encolher-se' (de medo, angústia ou algum sentimento negativo afim), se tornou uma gíria no próprio idioma original. Serve para descrever atitudes que causariam 'vergonha alheia', atitudes de outrem consideradas vergonhosas. O verbo transformado em adjetivo se espalhou, com pessoas mais jovens usando a expressão 'isso é cringe' para descrever, além de situações ridículas, coisas irritantes provocadas por alguma pessoa.

MILLENNIALS – Também denominada Geração Y, a turma dos Millennials é formada por pessoas nascidas entre 1980 e 1994. Alguns sociólogos também chegam a chamar de 'Geração do Milênio' ou 'Geração da Internet', e trata-se de um grupo caracterizado pela vivência da infância ou adolescência nos últimos anos do século XX e primeiros do século XXI. É uma galera que usa bastante a tecnologia, sem necessariamente ter nascido em um mundo com recursos de tecnologia mais avançados – ainda alcançou a internet discada, por exemplo, e chegaram a viver num mundo sem os smartphones.

GERAÇÃO Z – Chamada por alguns de Gen Z, é o grupo que veio imediatamente depois dos Millennials. Nascida entre 1995 e 2010, a turma da Geração Z é composta de pessoas que hoje estão entre o começo da adolescência e o começo da vida adulta. São considerados “nativos digitais”, já que cresceram num mundo onde a internet já fazia parte da vida de quase todo mundo. Por conta disso, teve contato desde muito cedo com grande parte dos avanços em aparelhos eletrônicos atuais e tem uma intimidade extra com a linguagem digital.

Bom, agora que você está com o glossário básico da internet atualizado, basta entrar na discussão do post de Carol Rocha, que fez a seguinte pergunta aos novinhos da web. "por favor jovens da geração z, me contem o que vcs acham um mico nos millennials (acho q falar mico já passou, é cringe ne)". Quem for de outra geração também pode meter o bedelho, embora bedelho pareça uma palavra meio cringe.

Resultado das discussões

O jornal O POVO fez uma listagem do que a Geração Z considera Cringe nos Millennials. Confira uma lista com alguns dos pontos mais citados no Twitter.

Gostar de café

Tomar café da manhã

Usar emojis nas mensagens

Pentear o cabelo de lado

Ter calça skinny

Ouvir rock

Ser fã de Friends

Ser fã de Harry Potter

Ser fã de filmes da Disney

Usar hashtags (#) em fotos

Chamar cerveja de 'litrão'

Usar sapatilhas

Gostar de minimalismo

Não entender ou gostar do TikTok

Ter ido a locadoras de filmes

Pagar boletos

Em mensagens, rir com as expressões 'rs' ou 'hahaha'

Ouvir Raça Negra

Assistir jornal

