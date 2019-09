Saiba o que é 'visão de dono', atributo cobrado pelos recrutadores

A sabedoria popular lembra que o que engorda o boi é o olho do dono. No mundo corporativo, a visão do dono vai além da presença dele no ambiente e pontua um comportamento de engajamento e envolvimento do colaborador, que passa a agir como se o negócio também fosse seu. A chamada ‘visão do dono’ - cada vez mais valorizada pelos recrutadores - é o sonho de todo empregador e organização, e ter essa atitude é uma forma de se destacar no ambiente de trabalho.

De acordo com o presidente da seção baiana da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-BA), o empresário Wladimir Martins, embora esse seja um conceito amplamente discutido e um desejo grande por parte dos contratantes, para que o colaborador desenvolva esse comportamento é necessário que a organização crie um ambiente saudável, onde haja canais de escuta abertos, além de uma mudança na cultura das empresas da maioria das empresas, de que os "problemas pessoais devem ser deixados em casa".

“O engajamento só é possível quando as pessoas gostam do que fazem. Para que isso aconteça, o ambiente de trabalho precisa ser o local onde aquele profissional goste de estar e se sente acolhido como indivíduo”, afirma.

Novos tempos

A especialista em recursos humanos e diretora da Véli Soluções em RH, Margot Azevedo, ressalta que as organizações saíram da velha visão do comando e controle, onde a máxima era “manda quem pode, obedece quem tem juízo” para uma cultura mais atual, complexa e ágil, onde o engajamento é alcançado graças a um propósito comum. “A ‘visão do dono’ é a expressão do compromisso com o êxito, onde há o máximo de compromisso e paixão e, para tanto, é fundamental que o colaborador goste do que faz”, explica.

Para Martins, esse local de trabalho estimulante é possível quando lideranças e departamentos de Recursos Humanos entendem que bons ambientes geram aumento na produtividade naturalmente. “Ninguém aumenta produtividade com problema em casa. Por isso mesmo, é preciso um esforço de mudar essa mentalidade tacanha e entender que a organização precisa ter um ambiente de acolhimento e inspiração”, defende, lembrando que essas qualidades não estão em locais onde não há cooperação e diálogo.

Colaboração

No que diz respeito ao comportamento do colaborador, Martins sugere que cada uma faça a própria auto avaliação e perceba em que ponto pode haver melhoria na atuação ou redução de custo.

“Por vezes, essas melhorias são sutis e dizem respeito a usar da melhor forma possível os recursos que são dados dentro do ambiente de trabalho, aproveitando melhor o tempo", ensina.

Aliado a isso, o presidente da ABRH-BA sugere que cada colaborador busque a visão sistêmica do seu ambiente de trabalho, enxergando para além da sua área de atuação. “É importante estar atento às oportunidades de colaborar e, para isso, a postura de proatividade precisa ser uma máxima”, diz.

Margot ressalta que as organizações incentivam esse comportamento sempre que dão oportunidade de crescimento nas carreiras, com promoções ou melhores remunerações. “É preciso que se entenda que a palavra de ordem nesses tempos é colaboração, quando o ser humano é o ativo mais importante de uma empresa”, completa, salientando que a postura de dedurar o colega ou fazer o policiamento é antiquado e desnecessário.





PARA ESTIMULAR A 'VISÃO DO DONO'

Ambiente saudável - O primeiro passo para conquistar o engajamento dos colaboradores é construir um ambiente de trabalho onde haja escuta e abertura para que exista tranquilidade no momento de apresentar sugestões e críticas

Mudança de crenças - As organizações precisam mudar velhas práticas, a exemplo daquela que defende que os problemas pessoais precisam ficar em casa e que a empresa não precisa ter espaço para acolhimento das questões dos trabalhadores

Promoções e bons salários - As organizações incentivam o engajamento quando reconhecem o esforço do colaborador e investem em promoções e valorização salarial, possibilitando bem-estar dos s colaboradores

Ativo e humano - Organizações que valorizam os recursos humanos conseguem garantir o engajamento de modo mais efetivo e, consequentemente, conseguem aumentar a produtividade e ter resultados mais efetivos

Expor sempre que possível - A orientação dos especialistas em RH é que se o ctrabalhador pode, não deve perder nunca as oportunidades de colaborar e contribuir com ideias e sugestões. Mostre seu interesse em participar.

Visão do todo - Mais que se limitar a cuidar apenas da sua área de atuação, o colaborador deve sempre buscar entender como o todo funciona e como a sua atuação impacta no resultado do trabalho dos colegas e na organização como um todo.

Proatividade ampla - Possuir a ‘visão do dono’ não significa, necessariamente, sempre colaborar com ideias ou métodos surpreendentes. Por vezes, o bom uso dos recursos e do tempo já é um grande auxílio para as organizações

Inovação e criatividade - A característica de ‘visão do dono’ dos colaboradores também transparece em ações nas quais a criatividade estabelece novas formas de executar uma mesma tarefa no interior da organização

Nada de mesquinharia - A ‘visão do dono’ em nada se relaciona com posturas pouco éticas ou delicadas em fiscalizar o trabalho de colegas ou mesmo de comportamentos indiscretos. A palavra de ordem é cooperação.