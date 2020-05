Saiba o que fazer se seu carro foi apreendido em blitz no feriadão

Quem tiver o carro removido em blitz do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) poderá retirar o veículo durante os feriados antecipados que acontecem na segunda (25), terça (26) e quarta-feira (27), em Salvador, por conta da pandemia do coronavírus. O pátio privado credenciado ao órgão na cidade, localizado na avenida Barros Reis, vai funcionar em regime especial nos três dias, com atendimento das 8h às 13h.

Serão liberados os veículos com o licenciamento integrado em dia. Para realizar o procedimento, o proprietário deverá apresentar a carteira de habilitação ou um outro condutor habilitado. A quitação de taxas pendentes poderá ser feita no próprio pátio, com a opção de pagamento parcelado no cartão de crédito, ou no Banco do Brasil e Bradesco.

Neste período de crise na saúde, o estacionamento administrado pela empresa Pátio Veicular segue medidas de prevenção à Covid-19, de acordo com orientações do Detran-BA. Os funcionários usam luvas e máscaras, os ambientes e veículos são higienizados e há o controle no atendimento ao público.