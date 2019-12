Saiba onde comprar botijão de gás por R$ 50 em Salvador

Já imaginou comprar um botião de gás por R$ 50? Isso será possível em Salvador nesta quarta-feira (11). Uma ação vai promover desconto de mais 24% no botijão de gás de cozinha de 13 quilos, no Vale da Muriçoca, na Rua Sérgio de Carvalho, número 659, no bairro da Federação. A partir das 8h o botijão, pode custar o valor de R$ 85, será vendido por R$ 50.

O desconto no preço do botijão, faz de uma ação do Sindicato dos Petroleiros da Bahia (Sindipetro) que pretende mostrar como é possível vender o gás de cozinha levando-se em consideração o custo da produção nacional, mantendo lucro e arrecadação dos impostos dos estados e municípios, além de demonstrar ao consumidor o peso dos impostos no valor final do gás.

De acordo com o Sindipetro, que organiza custeia os produtos, serão disponibilizados 200 botijões, para as primeiras pessoas que chegarem ao local, levando o comprovante de residência. Só será vendido um botijão por família.