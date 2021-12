Saiba onde encomendar sua ceia de Natal para fazer bonito com os amigos e a família

Depois de um Natal sem aquelas grandes reuniões de família, este ano - mesmo ainda mantendo a cautela - já será possível aumentar o coro na hora de cantar o Jingle Bell. De preferência com todos devidamente vacinados.

(Foto:Frederico Pimental/Divulgação)

O tender é uma das apostas da chef Emanuele Nascimento, do Benedita

(Divulgação)

A banqueteira Sonia Steel tem peru e outros pratos especiais para encomenda

Para facilitar a vida de quem não gosta, ou não tem tempo de preparar a tão aguardada ceia, fomos buscar junto aos chefs, restaurantes e banqueteiros, opções para quem prefere encomendar um, dois, três pratos ou mesmo a ceia completa.

(Divulgação)

Joelia Simples oferece o seu clássico pernil suíno e caprino para a ceia

(Divulgação)

O queijo brie trufado de Fernanda Possa é sucesso garantido na mesa

Nossa lista vai dos clássicos de Natal como o peru, pernil ou chester, preparados por Sonia Steele, Murilo Brocchini e Joelia Simples, a pratos sofisticadíssimos dos bufês de Fernanda Possa e Alfredo´ro. Ainda passamos dicas de restaurantes como O Pasta em Casa e Benedita que criaram iguarias especiais para reforçar a mesa.

(Foto:Frederico Pimentel/Divulgação)

Coffeetown tem diversos itens e até a ceia completa

Como não podemos nos esquecer de quem mesmo numa noite especial não abre mão dos cuidados com a alimentação, pescamos uma receita de peito de peru com molho de laranja, totalmente light, preparada pela nutricionista Carolina Dias, que tem uma ceia completa de pratos leves para quem não cede às gulodices.

(Divulgação)

Para quem quer variar o cardápio, o chef Murilo Brocchini oferece a porchetta

(DIvulgação)

O bufê Alfredo´ro tem filé Welington e muitos outros pratos

Se você é desses que prefere encomendar tudo, se adiante porque a maioria só recebe os pedidos até a primeira quinzena de dezembro. A lista com os contatos para encomenda, assim como a receita levíssima, você pode conferir a seguir.

(Foto:Frederico Pimental/Divulgação)

Filé mignon com parma do Benedita

RECEITA:

Peito de peru com molho de laranja por Carolina Dias

(Divulgação)

Peito de peru com molho de laranja: prato leve do menu da nutricionista

Ingredientes: 3⁄4 xícara (180 ml) de suco de laranja/2 colheres (sopa) de suco de limão siciliano/ 1/4 xícara (60 ml) de azeite/ 1 colher (chá) de sal rosa do Himalaia/ 1⁄2 colher (chá) de pimenta cayena/ 1/2 colher (chá) de páprica/ 1/2 colher de chá de curry/ 4 filés de peito de peru sem pele e sem osso/ 1 colher(sopa) de amido de milho diluído em 100ml de água filtrada

Preparo:

Junte o suco de laranja, o suco de limão, o azeite, o sal, a pimenta, o curry e a páprica numa tigela. Misture bem e adicione o peru, deixando cobrir bem com os temperos. Cubra e deixe marinar na geladeira de um dia para o outro. Pré-aqueça o forno (180°). Unte uma assadeira e reserve. Em uma grelha ou frigideira com um pouquinho de óleo de Coco sele o peito de peru. Tire o peito de peru da grelha e coloque na assadeira juntamente com a marinada. Leve ao forno e asse por 15 minutos ou até ficar bem cozido no centro. Transfira a marinada para uma panela e a engrosse com o amido de milho. Regue o peito de peru e sirva. Dica: deixe marinar pelo menos 3 horas para que o sabor incorpore ao filé.

Onde encomendar:

Alfredo´ro(71)98155-8602- @buffetalfredoro

Pasta em Casa - (71) 3334-7232 e (71) 99904-2244 - @pastaemcasa

Fernanda Possa – (71) 99982 8499 - @fernandapossagastronomia

Sônia Steele – (71) 99388-2222 @soniasteeleeventos

Coffeetown - (71) 98344-4478. - @coffeetownsalvador

Benedita - (71) 99966.7463 - @beneditarestauranteoficial

Joelia Simples/ Pernil da Joe – (71) 98886-9517 - @pernildajoe

Carolina Dias – (71) 3012 7498 @clinicacarolinadias

Murilo Broccini – (71) 98527 8200 - @miloartenamesa

Manga Restaurante - (71) 3506-2744 - @mangarestaurante