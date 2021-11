Saiba para onde vai Camila Queiroz, atriz demitida de 'Verdades Secretas 2'

Camila Queiroz, que deixou a Globo nesta quarta-feira (17), foi uma grande revelação descoberta pela emissora. A atriz de 28 anos, que apesar de não estar agradando tanto a expectativa dos produtores e diretores com sua atuação na segunda versão de "Verdades Secretas", deu uma grande contribuição na primeira temporada da trama, que, inclusive, já começa a receber boatos sobre uma possível terceira season.

Embora tanto a emissora quanto a atriz tenham se pronunciado, o real motivo da saída de Camila Queiroz ainda não parece concreto. Um lado diz que a atriz não cumpriu o acordo e o outro fala que foram muitas exigências.

Mesmo assim, o público e fãs do trabalho da atriz levantam curiosidade sobre qual será o destino de Camila Queiroz nos próximos anos. Sem emprego, a atriz não deve ficar. Os rumores que começam a surgir é de que Camila deva atuar nas próximas produções da Netflix, já que tanto ela quanto o marido, Klebber Toledo, apresentaram recentemente uma reality na plataforma.

Camila Queiroz no Casamento às Cegas Brasil

Você se casaria com uma pessoa baseado na conversa que teve com ela? Essa é a proposta do reality da Netflix, "Casamento às Cegas Brasil", apresentado por Camila Queiroz e Klebber Toledo. A produção estreou no dia 6 outubro e tem atendido bem a expectativa de audiência.

O programa de relacionamentos monta os casais com base na premissa "o amor é cego" e usa a personalidade de cada um para formar os casais e quem sabe viverem um "felizes para sempre".

Camila Queiroz teria mandado indireta sobre demissão

Momentos antes da Globo anunciar a demissão de Camila Queiroz do elenco de "Verdades Secretas 2", a atriz postou um vídeo nas redes sociais que soou como uma mensagem indireta à emissora e ao autor da trama, Walcyr Carrasco.

Walcyr Carrasco não recebeu com bons olhos as exigências que Camila Queiroz fez para continuar atuando como Angel em "Verdades Secretas 2". Segundo a jornalista Carla Bittencourt, o autor explodiu dentro da emissora e se mostrou insatisfeito com o trabalho de Camila nos últimos tempos.