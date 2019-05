Saiba quais os mitos e verdades sobre a vacinação contra gripe

Uma simples medida que faz toda a diferença

(Foto: Arisso Marinho/CORREIO)

O ano de 2019 já registrou 8 vítimas fatais por gripe em Salvador até aqui. Hoje, inclusive, haverá mais um Dia D para imunizar mais pessoas na capital baiana.

A doença, causada pelo vírus influenza, costuma ser ainda mais ameaçadora nas estações frias, quando os problemas respiratórios surgem com mais frequência. Uma simples medida de precaução pode fazer toda a diferença. Além de evitar, literalmente, muita dor de cabeça, a vacina salva vidas.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza teve início no dia 10 de abril e vai até dia 31. Mas, mesmo com a campanha do Ministério da Saúde, muita gente ainda tem dúvidas sobre a questão. Há quem reproduza mitos, por medo ou falta de informação. Então, saiba definitivamente o que é verdade e o que é mito nessa história toda.

Fonte: Ministério da Saúde

1 – Vírus da gripe causa gripe

Mito: Isso é impossível. A vacina contra a gripe é feita com o vírus morto. Portanto, é 100% segura e incapaz de provocar a doença nas pessoas que são vacinadas.

2 – Basta vacinar apenas uma vez e está imunizado para sempre?

Mito: É preciso tomar a vacina todos os anos. Primeiro porque a imunidade da vacina se mantém por um período de aproximadamente 12 meses. Segundo, porque a cada ano temos vírus diferentes, que causam diferentes tipos de gripe, e a vacina é produzida a partir dos vírus que estão mais propensos a aparecer durante o período de vacinação.

De acordo com a resolução da ANVISA, a vacina de influenza trivalente de 2019 deverá conter os seguintes vírus:

Influenza A (H1N1)

Influenza A (H3N2)

Influenza B, Victoria.

3 – Gripes e resfriados são doenças diferentes?

Verdade: Embora os sintomas sejam muito parecidos, os vírus que causam a gripe e o resfriado são diferentes. A gripe é uma doença mais grave, que causa febre alta, dores musculares, dor de cabeça, dor de garganta e exige mais cuidados para não evoluir para uma pneumonia. Já o resfriado é mais brando e dura menos tempo.

4 – Grávidas não podem tomar vacina

Mito: Pelo contrário. É muito importante a vacinação das grávidas, pois quando a mãe é vacinada o bebê também fica protegido. Grávidas a partir do terceiro mês de gestação podem — e devem — tomar a vacina contra a gripe. Por estarem mais suscetíveis a infecções, como gripes e resfriados.

5 – A gripe pode matar!

Verdade: Se não for tratada a tempo, a gripe pode causar complicações graves e levar à morte, principalmente nos grupos de alto risco como pessoas com mais de 60 anos, crianças menores de cinco anos, gestantes e doentes crônicos.

6 – A vacina é a única forma de se proteger contra a gripe.

Mito: A vacina contra a gripe é a melhor e mais segura forma de se proteger contra a doença. Porém, existem outras medidas importantes que ajudam na prevenção:

- Lavar e higienizar as mãos com frequência.

- Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, copos e garrafas.

- Evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.

- Ter boa alimentação e beber bastante líquido.

- Evitar contato com pessoas que estejam com sintomas da gripe.

- Manter a sua casa bem arejada.