Saiba quais são as 10 famílias mais ricas do Brasil

A Forbes divulgou recentemente uma relação com as 10 famílias mais ricas do país. Na matéria, foi utilizada como base a presença de mais de um membro na família no ranking de bilionários do mundo, publicado em abril. Confere a seguir!

1. Família Safra

Patrimônio conjunto: US$ 16,6 bilhões

Fonte: Banco Safra

Membros:

Safra Siblings – US$ 7,5 bilhões

Lily Safra – US$ 1,3 bilhão

Vicky Safra – US$ 7,8 bilhões



2. Família Trajano

Patrimônio conjunto: US$ 13,2 bilhões

Fonte: Magazine Luiza

Membros:

Luiza Heleno Trajano – US$ 4,4 bilhões

Franco Bittar Garcia – US$ 2,9 bilhões

Fabricio Garcia US$ 1,7 bilhão

Flavia Bittar Garcia Faleiros – US$ 1,7 bilhão

Fernando Trajano – US$ 1,3 bilhão

Gisele Trajano – US$ 1,2 bilhão



3. Moreira Salles

Patrimônio conjunto: US$ 10,2 bilhões

Fonte: Itaú Unibanco

Membros:

Pedro Moreira Salles – US$ 2,7 bilhões

João Moreira Salles – US$ 2,5 bilhões

Walther Moreira Salles Junior – US$ 2,5 bilhões

Fernando Roberto Moreira Salles – US$ 2,5 bilhões



4. Família Pinheiro

Patrimônio conjunto: US$ 7,5 bilhões

Fonte: Hapvida

Membros:

Candido Pinheiro Koren de Lima – US$ 3,7 bilhões

Candido Pinheiro Koren de Lima Junior – US$ 1,9 bilhão

Jorge Pinheiro Koren de Lima – US$ 1,9 bilhão



5. Família Batista

Patrimônio conjunto: US$ 7,2 bilhões

Fonte: JBS

Membros:

Joesley Batista – US$ 3,6 bilhões

Wesley Batista – US$ 3,6 bilhões



6. Família Feffer

Patrimônio conjunto: US$ 6,5 bilhões

Fonte: Suzano Papel e Celulose

Membros:

David Feffer – US$ 1,7 bilhão

Daniel Feffer – US$ 1,6 bilhão

Jorge Feffer – US$ 1,6 bilhão

Ruben Feffer – US$ 1,6 bilhão



7. Família Marinho

Patrimônio conjunto: US$ 5,7 bilhões

Fonte: Grupo Globo

Membros:

Jose Roberto Marinho – US$ 1,9 bilhão

Joao Roberto Marinho – US$ 1,9 bilhão

Roberto Irineu Marinho – US$ 1,9 bilhão



8. Família Godoy Bueno

Patrimônio conjunto: US$ 4,9 bilhões

Fonte: Grupo Dasa

Membros:

Dulce Pugliese de Godoy Bueno – US$ 2,5 bilhões

Camilla de Godoy Bueno Grossi – US$ 1,2 bilhão

Pedro de Godoy Bueno – US$ 1,2 bilhão



9. Família Moraes

Patrimônio conjunto: US$ 4,2 bilhões

Fonte: Votorantim

Membros:

Ermirio Pereira de Moraes – US$ 2,1 bilhões

Maria Helena Moraes Scripilliti – US$ 2,1 bilhões



10.Família Villela

Patrimônio conjunto: US$ 3,3 bilhões

Fonte: Itaúsa

Membros:

Alfredo Egydio Arruda Villela Filho – US$ 1,7 bilhão

Ana Lucia de Mattos Barretto Villela – US$ 1,6 bilhão