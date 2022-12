Saiba quanto o ex-BBB Eliezer gastou para virar 'outro homem'

Uma foto do casal Viih Tube e Eliezer viralizou recentemente após o público ficar chocado com as transformações físicas no rosto do ex-BBB. Para a mudança, segundo o colunista Leo Dias, o famoso passou por diversos procedimentos que custaram, ao total, R$ 15 mil.

Além da harmonização facial, Eli também injetou botóx e realizou preenchimento labial. Os procedimentos foram realizados em vários locais: no contorno da mandíbula, no contorno de mento e também na área do bigode chinês.

“Gente, é só um ensaio. Calma! Meu transplante de face ta marcado para o próximo mês”, brincou Eiezer no Twitter com as piadas de que teria sido substituído por outra pessoa.