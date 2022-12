Saiba quem é a influenciadora que flagrou namorado com outra em motel do Recife

A influenciadora digital Emylli Thâmara, 27 anos, atraiu ainda mais atenção depois de filmar e compartilhar um vídeo em que flagra seu namorado em um motel do Recife com outra mulher. As imagens publicadas na quinta-feira (8) já contam com mais de 80 mil curtidas.

Flagra

Segundo Emilly, o namorado estava usando o carro dela própria para a traição. Ela teria rastreado a localização do namorado pelo GPS e encontrou a localização do motel.

O flagra ao cônjuge com outra mulher foi compartilhado por ela nas redes sociais.

Após o caso, Emylli foi nas redes sociais agradecer o apoio e o engajamento dos seguidores. "Se eu soubesse que ser corna dava tanto engajamento assim, eu tinha sido corna antes", brincou a jovem.

Emilly é uma influencer do Grande Recife. Mãe do pequeno Theodoro Bernardo, 2, Emylli compartilha com os mais de 335K seguidores o seu dia a dia com um pouco de humor.

No vídeo postado nas redes sociais, Emylli aparece de roupa verde. Thiago estava sem camisa e usando uma bermuda, com uma toalha pendurada no ombro.

Ela grita com o namorado, e questiona a atitude dele, que tenta se aproximar. Na sequência, ela diz: “não toque em mim”.

Segundos depois, a mulher sai do banheiro do motel enrolada em uma toalha. Emylli diz: "ela pelo menos é bonitinha”. Em seguida, o vídeo é encerrado. As informações são do Jornal do Commercio.