Saiba quem é Sabine Boghici, presa por dar golpe milionário na mãe

Suspeita de enganar a própria mãe, Sabine Coll Boghici já fez carreira como modelo e é engajada na causa animal. Ela seria a líder da quadrilha que deu um golpe na idosa Geneviève Boghici, de 82 anos. O grupo roubou cerca de R$ 725 milhões em obras de arte, joias e dinheiro de Geneviève, segundo investigações da Polícia Civil.

Filha de família rica, Sabine tinha como pai o marchand Jean Boghici, e estudou em um colégio renomado do Rio de Janeiro. Antes da prisão, era modelo na The One Agency.

As brigas com a mãe começaram muito antes, chegando até à esfera judicial. A disputa aconteceu em torno dos direitos de cuidar dos cães e gatos que a família possui em um sítio em Itaipava, no Rio de Janeiro.

Tudo piorou porque Sabine morava na região serrana do estado, segundo o portal Metrópoles. Ela pedia à mãe por uma casa no centro do Rio, afirmando que queria cuidar dos animais. A mãe respondeu trocando a fechadura de um apartamento de Copacabana.

Segundo investigação policial, entre os anos de 2020 e 2021, Sabine agrediu e ameaçou a mãe de morte. Nas primeiras duas semanas do cárcere, Genevève pagou R$ 5 milhões.

No total, foram 39 transferências, que totalizaram R$ 725 milhões, com ajuda de uma suposta cartomante.