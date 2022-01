Saiba quem é Schynaider Moura, modelo de 33 anos que namora filho de Faustão, de 17

João Guilherme, 17 anos, filho do apresentador Faustão, usou seu perfil no Instagram para compartilhar uma foto ao lado da suposta nova namorada.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Em Off, a moça que aparece de cabeça baixa e não teve sua identidade revelada, é a modelo Schynaider Moura, 16 anos mais velha que João Guilherme. Procurado pela revista Quem, o jovem ainda não respondeu sobre o relacionamento.

Saiba mais sobre a suposta nova namorada:

Schynaider Moura tem 33 anos, é nascida em Teresina, capital do Piauí, e, atualmente, mora em São Paulo. Filha caçula de cinco irmãos, ela despontou como modelo por volta dos treze anos e chegou a figurar entre as cinco melhores colocadas de um concurso mundial em 2001.

Por conta da carreira de modelo, a piauiense morou fora do Brasil por mais de dez anos. Schynaider Moura foi casada com o empresário Mário Garnero, irmão de Álvaro Garnero, com quem teve três filhas Anne Marie, Elle Marie e Gioe.

Além de modelo, atualmente Schynaider Moura também desenvolve trabalhos como criadora de conteúdo.