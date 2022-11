Saiba quem é Wadih Vilela, médico apontado como affair de Reynaldo Gianeccchini

Os internautas conseguiram bancar o 'FBI' e descobriram que Reynaldo Gianecchini estaria tendo um affair com um médico chamado Wadih Vilela. O quarto de hotel que o profissional da área da saúde se hospedou foi 'investigado' pelos seguidores do ator, que acharam semelhanças entre as duas fotos.

Detalhes da mesa, garrafa de água, sapatos e até um carregador de celular foram observados pelos fãs de Gianecchini. Os dois estão hospedados em Pinhais, no Paraná, cidade onde o ator está gravando um filme com Grazi Massafera.

Os admiradores do ator conseguiram descobrir o currículo do médico.

(Foto: Reprodução / Redes sociais)

Especialista em medicina de emergência, o profissional tem 33 anos e trabalha como médico no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Três Lagos. Além disso, ele também disputou o concurso de Mister Nacional 2022.