Saída da cidade tem trânsito intenso na BR-324 neste sábado (22)

Quem deixou para sair de Salvador na manhã deste sábado (22), em direção ao interior do estado, vai precisar ter paciência. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fluxo de veículos está intenso na BR-324 desde as imediações de Valéria.

O engarrafamento segue até a região do pedágio de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), mas não há registros de acidentes graves. Na madrugada deste sábado, uma carreta tombou na rodovia, nas imediações de Amélia Rodrigues.

Segundo informações do posto da PRF no distrito de Humildes, em Feira de Santana, o caminhão ainda não foi removido da via devido ao fluxo de veículos. Para a retirada da carreta, a polícia terá que interditar uma das vias. O motorista da carreta não teve ferimentos.

A previsão da PRF é de que o congestionamento na saída de Salvador diminua no início da tarde deste sábado.