'Saio pela porta da frente', diz Dado em despedida do Bahia 

Demitido do comando técnico do Bahia na manhã desta terça-feira (17), o técnico Dado Cavalcanti usou as redes sociais para se despedir dos tricolores. Em texto, o treinador lembrou que assumiu o Esquadrão em momento turbulento no ano passado e conseguiu livrar o time do rebaixamento.

Dado Cavalcanti falou ainda da conquista da Copa do Nordeste e diz que deixa a Cidade Tricolor pela porta da frente. Ele agradeceu ao clube pela oportunidade.

"Assumi o clube num momento delicado, conseguimos o primeiro objetivo do time, que era manter a equipe na Série A do Campeonato Brasileiro em 2020, um ano muito complicado devido a pandemia e conseguimos ainda classificar a equipe para a Copa Sul-Americana, que foi muito importante para o clube. Depois, com o trabalho mantido para a temporada 2021, conseguimos o 4º título da Copa do Nordeste, o maior feito dos últimos 4 anos", disse ele.

"Saio com o time na 13º posição no Campeonato Brasileiro e quero agradecer aos dirigentes do Bahia pela oportunidade, e a todos que acreditaram no meu trabalho. Vivi cada minuto dentro do clube de forma intensa. Saio pela porta da frente e agradeço por ter feito parte desse GIGANTE Clube Brasileiro. Deixo também meu muito obrigado aos funcionários do clube, atletas, membros da comissão técnica, torcedores e a todos que de uma forma ou de outra contribuíram para o que trabalho fosse realizado. Desejo sucesso ao Esporte Clube Bahia e fico na torcida", completou.

Dado deixou o Bahia após uma sequência ruim no Campeonato Brasileiro. O Esquadrão não vence pela Série A há seis jogos. No período foram cinco derrotas e um empate. A última vez que ele comandou a equipe foi no revés por 2x1, de virada, para o Atlético-GO, no último domingo (15), em Pituaçu.

Sem o treinador, o técnico portguês Bruno Lopes, que dirige o time de transição, vai assumir o trabalho de forma interina até que um novo comandante seja anunciado.