Sala de Imprensa Oficial do Carnaval homenageará repórter José Raimundo

A Sala de Imprensa Oficial do Carnaval será inaugurada no primeiro dia oficial da folia. Nesta quinta-feira (20), às 11h, o espaço que este ano levará o nome do jornalista José Raimundo será oficialmente entregue.

O espaço ficará na Praça Dois de Julho, no Campo Grande, próximo ao Camarote Oficial da Prefeitura. A solenidade de inauguração contará com a presença do prefeito ACM Neto.

Apresentador do programa Bahia Rural, na TV Bahia, José Raimundo Carneiro de Oliveira, de 65 anos, ficou famoso nacionalmente por contar histórias pelo interior baiano.

Com 42 anos de jornalismo, o profissional agradeceu à homenagem da prefeitura. “Olha, recebo essa homenagem com muita honra, acima até do meu merecimento. Não sei o que dizer, me sinto agradecido pela iniciativa, até por acontecer na gestão do prefeito ACM Neto, que é uma pessoa diferenciada na área da administração pública, que valoriza a cultura baiana, as festas populares e o Carnaval, além de praticamente ter reconstruído a cidade”, disse.

O jornalista lembrou ainda da sua primeira cobertura do Carnaval de Salvador, em 1979. “Lembro que o que mais me encantava era o encontro dos trios na Praça Castro Alves, comandados por seu Osmar e filhos e onde apareciam Gil, Caetano, Baby, Pepeu e até mesmo Jimmy Cliff, momento mágico que fez a praça parar a ver o show”.

Hoje, ele enxerga um Carnaval mais democrático, já que muitos artistas se apresentam sem cordas. “Hoje eu acho que a folia voltou a ser mais popular, mais ampliada. É uma festa onde as pessoas extravasam, se entregam à alegria, e em Salvador isso é feito de forma peculiar, como um momento de aproveitar a vida, a alegria personalizada atrás do trio elétrico. A pipoca mesmo é a coisa mais bonita de se ver. Quem não gosta de ver Bell, Ivete ou Claudinha puxando a pipoca?”, avaliou.

A Sala de Imprensa Oficial do Carnaval José Raimundo abrigará profissionais de comunicação credenciados durante a folia. O espaço contará com mesas, computadores com acesso à internet e um espaço reservado para coletivas de imprensa.

O horário de funcionamento será de de 8h às 22h, de sexta-feira (21) a terça-feira (25).

