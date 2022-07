Sala Walter da Silveira exibe festival gratuito de cinema em agosto

Até o próximo dia 9 de agosto, baianos poderão assistir, gratuitamente, a mostra do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, realizado anualmente pela Academia Brasileira de Cinema.

A finalidade é poder premiar os melhores filmes que foram produzidos no país. Os longas serão exibidos na Sala de Cinema Walter da Silveira, localizada na Biblioteca Pública dos Barris, com entrada gratuita, mediante comprovação vacinal com no mínimo duas doses da vacina contra covid-19.

A mostra vai ocorrer na Bahia e em mais quatro estados, incluindo Rio de Janeiro, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Sul. Confira a programação completa:

21/07 (Quinta)

16h30 – 8 PRESIDENTES 1 JURAMENTO – A HISTÓRIA DE UM TEMPO PRESENTE



22/07 (Sexta)

16h30 – MARIGHELLA



23/07 (Sábado)

14h – ALVORADA

24/07 (Domingo)

14h – CHACRINHA, EU VIM PARA CONFUNDIR E NÃO PARA EXPLICAR

27/07 (Quarta)

14h – DEPOIS A LOUCA SOU EU

16h30 – CINE MARROCOS

28/07 (Quinta)

16h30 – 7 PRISIONEIROS

29/07 (Sexta)

16h30 – DESERTO PARTICULAR

30/07 (Sábado)

16h30 – A ÚLTIMA FLORESTA

31/07 (Domingo)

14h – A SOGRA PERFEITA

02/08 (Terça)

16h30 – QUEM VAI FICAR COM MÁRIO?

03/08 (Quarta)

16h30 – UM CASAL INSEPARÁVEL

04/08 (Quinta)

16h30 – HOMEM ONÇA

05/08 (Sexta)

16h30 – MARIGHELLA

06/08 (Sábado)

16h30 – 8 PRESIDENTES 1 JURAMENTO – A HISTÓRIA DE UM TEMPO

PRESENTE

07/08 (Domingo)

14h – O AUTO DA BOA MENTIRA

09/08 (Terça)

16h30 – ALVORADA