Salão em Salvador faz concurso que vai produzir debutante para aniversário

O salão de beleza Sá Marina, que está celebrando 20 anos de atividade, vai premiar uma debutante com a produção de beleza completa para o dia do aniversário. O concurso acontece na página do centro de beleza no Instagram.

Para participar, jovens que debutem até setembro do ano que vem devem fazer um texto contando porque merecem ser selecionadas. A promoção inclui refeições especiais, vestido, sapato, mquiagem e cabelo para o dia dos 15 anos.

“Com a ajuda de três digitais influencers do universo teen, anonimamente, traremos a público em nosso feed as três histórias que mais tocaram nossas convidadas surpresas”, conta a empresária Néa Vasconcelos, do Sá Marina. A publicação com depoimento mais curtido vai ser a vencedora.

“Recebemos constantemente uma série de histórias e relatos, mas nem sempre a demanda nos permite ajudar todos. Por isso, dividir com nossos amigos virtuais e seguidores torna a tarefa mais amena. Pretendemos repetir a ação mais vezes, as mensagens de superação têm sido revigorantes. Essas meninas são as mulheres de amanhã, que vão ajudar a construir uma sociedade melhor e mais bonita, delas queremos cuidar desde já”, comenta a empresária.

O salão, que começou na Rua Minas Gerais e hoje tem sede na Rua das Dálias, ambos endereços na Pituba, começou as comemorações com a realização do Meeting Sá Marina, que aconteceu pelo oitavo ano. O evento promoveu a criação de doze tons de colorações desenvolvidos pelo time de profissionais da casa, em parceria com a líder mundial em cosméticos, a Loreal Professionnel Paris. Uma festa para 200 convidados marcou a apresentação das tonalidades em um desfile de moda e beleza realizado no Sá Marina.