Salão Imobiliário da Ademi-BA tem imóveis a partir de R$ 128 mil

Quem está pensando em adquirir um imóvel neste fim de ano, pode aproveitar as ofertas do Salão Imobiliário da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA), que começou nesta segunda-feira (9). Até 9 de dezembro, o evento vai ofertar imóveis variados, com preços de R$ 128 mil a até mais de R$ 1 milhão, afirma o presidente da entidade, Cláudio Cunha.

“Só vendemos unidades novas, que podem ser prontas, em construção ou lançamento. Existem os preços mais baixos, com o programa Minha Casa Minha Vida por exemplo. No evento, as pessoas encontram imóveis com condições diferenciadas e que se encaixam nas necessidades do clientes”, afirma Cunha. “É a última grande oportunidade do ano para efetuar compra de imóveis com condições e preços diferenciados e taxas de juros menores”, garante o presidente da Ademi-BA.

Cunha afirma que as condições variam de acordo com a incorporadora, podendo abranger benefícios como a incorporação da despesa de financiamento no valor do financiamento, a oferta de revestimentos nos empreendimentos, isenções e descontos.

Pela primeira vez, o evento tem edição completamente digital. Estão disponíveis para a venda unidades de 27 empreendimentos, em diversos bairros de Salvador e também em cidades do interior. Segundo Cunha, cerca de 1.500 imóveis estão disponíveis no salão.

A plataforma do evento conecta clientes aos corretores responsáveis por cada empreendimento. Assim, ambos podem facilmente trocar informações e realizar toda a jornada de compra. Dentre as funcionalidades da plataforma, Cunha cita a possibilidade de realizar reuniões virtuais, ver filmes 3D da imóvel, assinar o contrato digitalmente e marcar o horário para visitar a empresa ou os pontos de venda dos imóveis.

Há ofertas de imóveis para todos os padrões, inclusive com condições de pagamento facilitadas pelo financiamento através do SBPE, e por meio do programa Casa Verde e Amarela (atual Minha Casa Minha Vida).

"Fatores econômicos, como a baixa taxa de juros e a facilidade de acesso ao crédito imobiliário vêm tornando a compra do imóvel um negócio vantajoso, seja para quem quer uma nova moradia, seja para um investimento futuro", avalia o presidente da Ademi-BA.

Em Salvador, estão disponíveis unidades nos bairros Graça, Caminho das Árvores, Pituba, Cidade Jardim, Horto Florestal, Imbuí, Jaguaribe, Vila Laura, Cabula, Pirajá, Nova Brasília, Novo Horizonte, Sussuarana e Alto do Coqueirinho. Segundo Cunha, existem unidades adequadas ao cenário da pandemia, que fez a casa voltar a ser o centro das atividades.

“A gente tem a integração da cozinha com a sala e a varanda. A sala se tornou o ponto principal da casa, onde integra toda família.Também existe uma preocupação com a ventilação do ambiente e o uso de revestimentos com durabilidade já que muitas pessoas começaram a fazer as atividades de limpeza”, cita o presidente.

A edição de 2020 do Salão Imobiliário tem patrocínio da Bahiagás e tem a participação de 18 empresas do ramo, são elas: JVF, MVL, GVF, LVF e Verdemar, Pejota, Prima Inova, Tenda, Segura, Civil e Barcino Esteve, Conie, Gráfico Empreendimentos, Gráfico Incorporadora, LPL Incorporadora, Matriz Incorporações, CPL Construtora e Inova.