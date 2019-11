Salão Imobiliário da Bahia vai até domingo (1º)

Quem tem intenção de comprar um imóvel tem até este domingo (1) para conferir as ofertas da 12ª edição do Salão Imobiliário da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi). O evento foi prorrogado e permanece no segundo piso do Shopping da Bahia. Ao todo, 16 construtoras e incorporadoras participam do Salão ofertando 3.700 unidades residenciais, entre imóveis prontos, em construção, lançamentos e lotes, desde opções econômicas até alto padrão.

De acordo com o presidente da ADEMI-BA, Claudio Cunha, fatores como o controle da inflação, retomada economia, aumento da concessão de crédito e baixa rentabilidade no mercado financeiro elevaram o interesse do consumidor ao longo do ano. Atentas ao mercado, as empresas prepararam atrativos para zerar o estoque. "Eventos como o salão imobiliário sempre geram muitas expectativas na economia local. É um momento de grandes oportunidades, já que a taxa básica da economia, a Selic, atualmente está a menor da história desde 1996", afirma.

Além do contexto econômico favorável para consumidores e empresas, a lista de vantagens para quem escolher fechar negócio durante o Salão Imobiliário incluem parcelamento do valor de entrada em até 10 vezes, desconto equivalente à taxa de ITIV, pisos e armários inclusos, possibilidade de financiamento em até 90% do preço do imóvel e descontos exclusivos para servidores públicos e outras categorias.

Para Cunha, porém, um dos maiores benefícios do evento é a oportunidade que o público tem de conhecer e escolher empreendimentos que se adaptam às novas demandas do mercado, como apartamentos quarto e sala, imóveis com planta personalizada, além de projetos que somam conceitos de tecnologia e sustentabilidade para proporcionar economia e conforto ao morador. "Este ano, o evento agrega os diferentes perfis de compradores, com foco na diversidade e nos novos formatos de família", aponta. "E esse público está tendo, em primeira mão, acesso aos novos empreendimentos que proporcionam comodidade aliada à tecnologia na prestação dos serviços, à sustentabilidade, ao convívio nas áreas comuns e à integração com a cidade", completa.

Seguindo a tradição das edições anteriores o Salão Imobiliário, os visitantes podem realizar simulações de financiamento e conhecer condições especiais diretamente nos balcões da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Bradesco. Quem planeja não perder a oportunidade de fechar negócio durante a visita não pode esquecer de levar comprovante de residência, RG e os três últimos contracheques, além de certidão de casamento.

Planejamento é fundamental

Empolgado para realizar o sonho da casa própria ou mesmo mudar para um lugar mais confortável, é comum que o consumidor acabe optando por investimentos equivocados. Pensando nisso, antes de ir ao Salão Imobiliário "é importante fazer um bom planejamento", indica o mestre em Economia e professor da Unifacs, Alex Gama.

Para colocar na ponta do lápis, o especialista sugere que o primeiro passo seja avaliar o valor que será dado na entrada. "Indico investir o mais próximo de 50% do valor total do imóvel na entrada, pois quanto maior o montante financiado, mais alto fica o investimento total. Se você entra com a quantia mínima de 20%, ao final das prestações é possível que você tenha pago o dobro do preço daquele apartamento, por conta dos juros e encargos", alerta.

Outro erro comum que acaba transformando o sono da casa nova em pesadelo é aderir a um financiamento no qual as parcelas ultrapassem 30% da renda total do comprador. Alex aponta que se o valor da mensalidade no carnê for maior que 1/3 da renda do consumidor, ele corre o risco de se endividar em um momento de aperto e comprometer todo a saúde financeira do seu orçamento.

Segundo o mestre em economia, uma boa estratégia para conseguir mais folga ao longo do "casamento" que o financiamento imobiliário pode representar é a amortização das parcelas. "Uma das dicas que costumo dar para quem quer se livrar do financiamento mais rápido é utilizar o FGTS a cada dois anos para abater parte da dívida restante, a mesma prática deve ser adotada sempre que houver uma reserva de caixa. Sobrou dinheiro, abate o financiamento", ressalta Alex.

Aos que buscam imóveis para investimento é fundamental analisar aspectos que possam valorizar ou depreciar o empreendimento, a exemplo das características da vizinhança onde o imóvel está localizado, acesso a comércio e serviços, proximidade de pontos de mobilidade, como terminais de ônibus e metrô, e até mesmo ações referentes ao poder público, como requalificações e prestação de serviços.

Imóvel legal

Além do planejamento das finanças pessoais, a compra de um imóvel pede cuidados na relação com a empresa responsável pelo empreendimento pretendido. O advogado especialista em direito imobiliário Edson Salomão aponta que, para evitar sustos, o interessado deve verificar a reputação da incorporadora. "Recomendo consultar o mercado, buscar opinião de clientes e até mesmo portais de consultas judiciais para conferir eventuais processos que estejam sendo movidos contra aquela empresa, para não assinar o contrato que vá lhe causar dores de cabeça futuras", diz.

O contrato, segundo Edson, também deve ser alvo de análise antes da assinatura, já que atualmente o sistema de "acordo padrão" não permite ao cliente buscar a flexibilização de cláusulas. Dessa forma, será preciso judicializar, caso seja constatado algum termo abusivo depois de assinado. "Os mais frequentes são as altas taxas de juros e os contratos desiguais, que preveem multa para o cliente em caso de quebra de acordo, mas não garante a mesma punição à empresa. Por isso é fundamental estar atento", destaca.

Um outro ponto de desinformação entre quem compra o primeiro imóvel são os custos agregados à aquisição, que podem vir a onerar o comprador além dos custos inclusos na transação de compra e venda, a exemplo do Imposto sobre a Transmissão de Intervivos (ITIV) e o Registro Geral de Imóveis (RGI), que deve ser emitido em cartório.

PRINCIPAIS EMPREENDIMENTOS



2 apartamentos por andar;6 opções de planta com 3 ou 4 suítes (171m²);Área privativa: varanda gourmet com acesso direto para cozinha, ventilação cruzada com duas varandas, elevador exclusivo, 03 vagas de garagem, depósito individual;Áreas comuns: piscina com borda infinita, parquinho, salão de festas, pet place, fitness com sauna e massagem, quadra de tênis, espaço gourmet, brinquedoteca;Condições especiais personalizadas.

JVF Empreendimentos - Allegri (Cabula)

Apartamentos de 2 e 3 quartos, com suíte e varanda, entregues com piso porcelanato, rodapés e armários;

Áreas comuns: academia, parque infantil, praça, quiosque e quadra, quadra esportiva, espaço gourmet, espaço pilates, salão de festas, piscina com deck molhado, playground; coberto e ao ar livre, gazebo e piscina infantil.

Queiroz Galvão - Hemisphere 360° (Pituaçu)

2 apartamentos por andar;

6 opções de planta (apartamentos de 140m², 142m², 165m², 200m² e coberturas de 308m² e 377m²);

Área privativa: suítes, varanda gourmet, closet e dependência;

Áreas comuns: piscinas com deck, salões de jogos, salões de festas, salas de massagem, brinquedotecas, fitness, quadras poliesportivas, quadra de squash, quadra de tênis, spas com sauna, pista de cooper, play kids;

Oferta especial para os apartmentos de 220m².

Civil/Barcino Esteve - Lucce Graça (Graça)

4 apartamento por andar;

Área privativa: 4 opções de planta (86,17m²), 2 vagas de garagem por unidade, Infraestrutura para carro elétrico;

Áreas comuns: coworking, pet place, piscina contemporânea iluminada em LED; fitness inspirado no crossfit; espaço kids com parquinho integrado; street soccer; ponto para embarque e desembarque de aplicativos com segurança; espaço diarista e 3 elevadores.

SPE (Inova + MVL) - Jaguah Residence (Jaguaribe) (Lançamento)

Área privativa: 2 e 3 quartos (todos os apartamentos com vista mar);

Áreas comuns: academia, sauna/piscina; garagem para pranchas; biciletário; itens de sustentabilidade.

DEC Engenharia - Paradise Residence (Jd. Armação)

Área privativa: quatro opções de planta (95,72 m² a 112,59), 3/4 (suíte), varanda gourmet e duas vagas de garagem;

Áreas comuns: piscinas, salão de festas, espaço gourmet, espaço grill, fitness, brinquedoteca, espaço para jogos, espaço zen, quadra poliesportiva, sauna com sala de repouso, parque infantil, espaço teen, bicicletário e praça de convivência coberta.Desconto no valor do ITIV.

Gráfico/Inova - Gran Reserva Alto do Imbuí (Imbuí)

2 quartos (53,81m²);

Área privativa: suíte e varanda;

Áreas comuns: piscina adulto e infantil, salão de festas gourmet, parque infantil, brinquedoteca, salão de jogos, academia.

Conie - Pituba Dolce Vita (Pituba)

2 apartamentos por andar;

Área privativa: 3 quartos com suíte; Todas as unidades voltadas para o nascente, pisos em todos os ambientes;

Áreas comuns: piscina com deck molhado, área gourmet, academia e espaço fitness, salão de festas com copa e bar, e playground.

Santa Emília - Monreale (Pituba)

4 quartos (117 m²) e 02 vagas de garagem

Área privativa: quatro opções de planta, Porem, devido à tecnologia usada na construção,que utilizou laje de vão livre, o comprador também tem a opção de criar sua própria planta;

Áreas comuns: hall social, salão de festa, espaço gourmet, academia, brinquedoteca, playground, mini-campo de futebol, parque infantil, piscinas adulto e infantil com deck molhando e quiosque.

Segura - Pleno Itaigara (Itaigara)

1 quarto

Áreas comuns: coworking, piscina com raia e deck, apoio gourmet, academia.

Tenda - Belo Horto (Cabula)

1 e 2 quartos

Áreas comuns: playground, salão de festas, churrasqueira gourmet, fitness exteno e bicicletário.

MRV - Mirante do Iguatemi

2 quartos

Áreas comuns: salão de festas, playground, salão de jogos, espaço gourmet, piscinas adulto e infantil, espaço kids, bicicletário, fitness descoberto.





