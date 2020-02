Saldanha após primeiro gol: 'Um dia muito especial'

Saldanha tentou bastante até conseguir marcar o seu primeiro gol como jogador profissional. O camisa 9 do time de transição do Bahia só conseguiu o feito na sua quarta partida: foi dele o gol da virada do Bahia para cima do Jacobina neste domingo (9). O time de Dado Cavalcanti saiu atrás do placar, mas buscou uma reviravolta com gols de Ramon, Saldanha e Régis Tossatti.

Saldanha passou por muito dificuldade até desencantar. Chegou a ir para o banco quando Fernandão desceu para o time de baixo em busca de um melhor ritmo de jogo e correu perigo de também ser ultrapassado por Caíque, que conseguiu marcar o gol salvador em cima do Bahia de Feira na terceira rodada do campeonato. Mas ele teve o voto de confiança de Dado Cavalcanti e seguiu como a primeira opção.

Some-se isso ao caso de indisciplina de Caíque, seu concorrente, que sequer foi para o jogo contra o Jacobina, e Saldanha teve a chance perfeita para se redimir com as redes.

"É um dia especial pra mim por marcar o primeiro gol como profissional. Eu já vinha há três jogos tentnado, tava um pouco chateado por não conseguir marcar, mas acredito o jogo em si não é só fazer o gol. É procurar ajudar os companheiros dentro de campo, marcando, correndo... e hoje eu saí privilegiado com o gol e a partida que eu fiz", disse após o jogo.

O desempenho de Saldanha rendeu elogios do técnico Dado Cavalcanti, que comentou sobre o desempenho do camisa 9 na entrevista que deu após o jogo.

"Saldanha fez hoje um jogo muito bom. Ele conseguiu ganhar a maioria dos duelos individuais contra os adversários. Conseguiu segurar as bolas que outrora não conseguiu. Girou para cima dos adversários, finalizou bem. E quando teve a chance ele guardou, aquela coisa de atacante. E ainda teve a assistência para o gol de Régis", afirmou Dado.

O desempenho de Saldanha rendeu elogios do técnico Dado Cavalcanti, que comentou sobre o desempenho do camisa 9 na entrevista que deu após o jogo.

"Saldanha fez hoje um jogo muito bom. Ele conseguiu ganhar a maioria dos duelos individuais contra os adversários. Conseguiu segurar as bolas que outrora não conseguiu. Girou para cima dos adversários, finalizou bem. E quando teve a chance ele guardou, aquela coisa de atacante. E ainda teve a assistência para o gol de Régis", afirmou Dado.

O resultado de 3x1 em cima do Jacobina deixa o Bahia isolado na liderança do Campeonato Baiano com 11 pontos. Contudo, o tricolor tem um jogo a mais que seus concorrentes Atlético de Alagoinhas e Vitória - dupla que tem 8 pontos e pode ultrapassá-lo no complemento da rodada.