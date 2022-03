Salvador 473 anos: edição do CORREIO de sexta (25) contará com garrafa personalizada

Em comemoração aos 473 anos de Salvador, ao comprar a edição do CORREIO desta sexta-feira (25), o leitor leva também uma garrafa personalizada em homenagem à cidade. A promoção que garante os dois itens estará disponível em todos os pontos de vendas onde a publicação é comercializada, exceto as grandes redes de supermercados, por R$ 6,00.

Serão dois modelos de garrafa com quatro cores: azul, rosa, preto e amarelo. Um dos produtos possui desenhos do Farol da Barra e Elevador Lacerda, com a frase "Salvador meu país". O outro modelo possui palavras e frases de momentos que as pessoas passam na cidade, como "Tarde em Itapuã" e "Mergulho no Porto".

A Gerente de Mercado Leitor do CORREIO, Mara Salmeron, explica que o preço da promoção "produto+jornal" saiu de R$ 3 para R$ 6 nesta edição porque o brinde não é um copo, mas sim uma garrafa, um produto mais trabalhoso e útil. "É um produto que você consegue levar para a academia, para o trabalho, para a faculdade. É útil nesse sentido, por ser versátil. Sem contar que também é maior", detalha.

Segundo Mara, a estampa das garrafas demonstra o orgulho que os baianos têm de Salvador, colocando frases características da cidade. "A garrafa tem um preço muito acessível e tem para todo o gosto, com duas estampas e quatro cores distintas. O aniversário é de Salvador, mas quem ganha o presente é o leitor", finalizou a gerente.

O assinante pode ligar para central de atendimento pedindo a garrafa no dia 25, através do número (71) 3480-9140, e serão contemplados os primeiros 100 que entrarem em contato somente por telefone. A promoção é válida até durar o estoque de 10.500 exemplares e a entrega está disponível para o assinante apenas na capital.

Além da promoção, o leitor pode comprar o jornal avulso por R$1,75.

