Salvador abraça a campanha O Mar não está para Plástico

Um abraço coletivo realizado simultaneamente no Farol da Barra e no Farol de Itapuã. É esta a ação que marcará o dia Mundial dos Oceanos em Salvador e dará início à campanha O Mar não está para Plástico, que, ao longo do ano, vai desenvolver uma série de atividades para sensibilizar a população da capital e dos municípios vizinhos para a responsabilidade com o ambiente marinho.

A ação será realizada no próximo dia 08 de junho, a partir das 09h, e é uma promoção do Instituto REDEMAR (Rede Viva mar vivo) em parceira com SalvadorMeuAmor e a Porto da Baleia Itapuã.

De acordo com o presidente da REDEMAR, William Freitas, a ação tem um papel fundamental na conscientização da população para as questões ambientais, principalmente, a vida marinha. “A praia suja afasta o turista e impacta negativamente na economia de ambulantes e comerciantes”, diz Freitas, ressaltando a importância do comprometimento de cada um. “Os poderes públicos fazem sua parte na coleta, mas isso não é suficiente”, complementa.

Com uma postura parecida, o representante da plataforma de comunicação SalvadorMeuAmor ressalta que a preservação da vida marinha não é só uma defesa pontual, mas é essencial para a sobrevivência humana e à qualidade de vida no planeta. “A cidade cresceu em volta do mar e hoje precisa voltar a olhar para o mar que foi seu vetor de crescimento”, diz.

Vale salientar que, atualmente, 80% do lixo encontrado no mar partiu do continente e que 75% de todo plástico produzido no mundo, hoje, está contaminando a natureza. “Esses resíduos se fragmentam em micro ou nano plástico e infectam toda a cadeia marinha, inclusive, o pescado consumido pelos humanos e ainda não sabemos a repercussão disso nas nossas vidas”, completa Freitas, salientando que a Bahia possui a maior costa do Brasil, e tema o maior local de vida marinha do Atlântico Sul, que é de Abrolhos. “Não podemos esquecer (ainda) que somos a capital da Amazônia Azul”, pontua.

A ação em comemoração ao dia mundial dos oceanos ocorrerá paralelamente no Farol da Barra (foto: Arquivo Correio/Antônio Queirós)



O representante da REDEMAR salienta que além da sociedade civil organizada, o projeto também iniciou o diálogo com os representantes da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) e da Secretaria Municipal da Cidade Sustentável e Inovação (Secis) que deverão colaborar com a iniciativa.

Cristiano Loureiro, da ONG Porto da Baleia Itapuã, acredita que esse tipo de ação fortalece o laço entre o meio ambiente e a população local, valorizando os aspectos econômicos e culturais da comunidade. “Itapuã tem uma tradição enraizada com mar. Esse espaço possui um papel muito importante no bairro e em toda a cidade”, finaliza.



SERVIÇO:

O quê: Abraço coletivo – “O Mar não está para plástico”

Quando: 08/06/2019 (sábado), às 09h

Onde: Simultaneamente no Farol de Itapuã e no Farol da Barra