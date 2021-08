Salvador abre inscrições para vagas de estágio no Samu

Salvador vai abrir esta semana um processo seletivo para estagiários a partir do 7º semestre de Medicina e 6º semestre de Enfermagem que desejam atuar no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Serão abertas 500 inscrições, nos dias 9 e 10 de agosto ou até completar o limite de 350 inscrições para área de formação em Medicina e 150 para área de formação em Enfermagem, que podem ser feitas através de um site. De imediato serão preenchidas sete vagas, sendo seis para Medicina e uma para Enfermagem.

O prazo de validade do processo seletivo é de 12 meses e a bolsa auxílio é de R$928,02, além do auxílio-transporte. Os candidatos devem ter, pelo menos, 50% do curso concluído.

Não será cobrada taxa de inscrição para participação no processo seletivo, que será composto de prova objetiva, entrevista e análise curricular com caráter classificatório e eliminatório. Os candidatos que não forem aprovados dentro do número de vagas entrarão no cadastro de reserva.

Para o diretor de Urgência e Emergência da SMS, Ivan Paiva, esta é uma oportunidade para os estudantes que desejam trabalhar no acompanhamento de pacientes que sofrem problemas cardiovasculares, como o infarto. “São profissionais extremamente importantes e muitos dos que passaram pela formação seguiram a área de cardiologia ou estão atuando no próprio Samu hoje. É uma área que, há mais de dez anos, presta um serviço essencial para a população”, diz.