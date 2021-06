Salvador abre vagas para agendamento da 2ª dose contra Covid-19

A Secretaria Municipal da Saúde de Salvador antecipa o calendário de aplicação da segunda dose para Coronavac e Oxford nesta segunda-feira (07). Ou seja, todas as pessoas que estão com a data de reforço atrasada ou com agendamento para até o dia 13 de junho já podem procurar os postos de imunização para receber a vacina contra a COVID-19.

A estratégia acontecerá por demanda aberta das 09h às 13h, mas quem precisa fechar o esquema vacinal do imunizante OXFORD também podem fazer o agendamento da vacina pelo site HORA MARCADA: vacinahoramarcada.saude.salvador.ba.gov.br. (SOMENTE OXFORD)

A marcação pode ser feita através do site Hora Marcada, no endereço www.vacinahoramarcada.saude.salvador.ba.gov.br .

Mais de mil vagas estão disponíveis na plataforma on-line para agendar a aplicação entre as seguintes datas: segunda (7), quarta (9) ou sexta-feira (11). Com isso, as 5.067 pessoas em atraso para completar a imunização com a dose da Oxford terão a oportunidade de fechar o esquema vacinal com mais conforto.

2ª dose CORONAVAC – 09H ÀS 13H

Drivers: Unijorge Paralela

Pontos Fixos: Unijorge Paralela; UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras)

2ª dose OXFORD – 09H ÀS 13H

Drivers: PAF Ondina e Universidade Católica de Salvador - Campus Pituaçu



Pontos Fixos: USF Vista Alegre, USF Cajazeiras X e Universidade Católica de Salvador - Campus Pituaçu