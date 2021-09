Salvador alcança marca de 2 milhões de vacinados contra a covid-19

Salvador atingiu a marca de 2 milhões de vacinados contra a Covid-19. O feito, alcançado nesta terça-feira (21), leva em conta os que tomaram a primeira dose do imunizante ou a dose única. Os dados são atualizados em tempo real no https://vacinometro.saude.salvador.ba.gov.br/.

Até as 14h de hoje, 2.005.816 soteropolitanos tinham dado início ao processo vacinal. Já os que completaram a vacinação com duas doses ou dose única, são 1.117.675 soteropolitanos.

A terceira dose, ou dose de reforço, que no momento é ofertada a pessoas acima dos 60 anos, cujo fim do ciclo vacinal ocorreu no dia até o último dia 3 de abril, são 17.810. Para tomar o imunizante, o nome dessas pessoas precisa constar no site da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Além disso, quem completou o esquema vacinal em casa, através do serviço do Vacina Express, não precisa fazer nova solicitação, uma vez que a administração da terceira dose acontecerá automaticamente.

Vacinação nesta terça (21)

Além do pessoal da dose de reforço, estão sendo vacinados hoje os adolescentes com 13, 14, 15, 16 e 17 anos sem comorbidades, que estiverem com o nome na lista da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, que residem em Salvador e com nome na lista da SMS poderão procurar pontos fixos e drives.



Também nesta terça segue normalmente a vacinação de gestantes e puérperas com 12 anos ou mais, assim como dos jovens de 12 a 17 anos com comorbidades ou deficiência permanente previamente cadastradas no portal da Saúde. As Prefeituras-Bairro da cidade estão disponibilizando as doses da vacina exclusivamente para as pessoas com 18 anos ou mais que agendarem o serviço de atualização cadastral do cartão SUS. A medida visa otimizar a imunização dos indivíduos que emitem a 1ª via ou realizam a transferência de domicílio do cartão SUS.



Para os indivíduos que tomaram a 1ª dose em outros municípios, a SMS continua com o fluxo de realizar a solicitação da 2ª dose através do cadastro na Ouvidoria da Saúde. A liberação da imunização dessas pessoas está sendo feito de forma gradativa.



Aquelas que estão na mesma situação citada e que ainda não fizeram o cadastro na ouvidoria devem fazê-lo através do site http://www.saude.salvador.ba.gov.br/fale-com-a-ouvidoria/, informando os seguintes dados: nome completo; CPF; data da 1ª dose e do aprazamento da 2ª dose; nome da vacina; local em que tomou a primeira e telefone de contato. Após esta etapa, aguardar contato da SMS informando dia e local do fechamento do esquema vacinal. Aqueles que já fizeram o cadastro mas ainda não receberam contato da ouvidoria, devem aguardar a comunicação para o agendamento.



A aplicação das 2ª doses também segue nesta terça. Quem for receber a vacina da Oxford ou da Pfizer deve estar aprazado com data de retorno até 13 de outubro. Já quem for receber a dose de reforço de Coronavac deve estar aprazado até o dia 21 de setembro. As equipes volantes também seguirão visitando as Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI) para imunizar esse público.