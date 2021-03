Salvador amplia vacinação para pacientes de hemodiálise, técnicos de saúde e farmacêuticos

A prefeitura de Salvador anunciou neste sábado a ampliação dos grupos prioritários de vacinação na capital baiana. O prefeito Bruno Reis, anunciou em coletiva realizada neste sábado (27), que pacientes de hemodiálise, farmacêuticos diplomados, além de auxiliares e técnicos de saúde bucal e de enfermagem começarão a ser vacinados nesta segunda-feira (29).



Além disso, os idosos a partir de 66 anos, que começam a ser vacinados no domingo (28), continuam como público alvo na segunda.



De acordo com Bruno Reis, a imunização dos idosos, pacientes de hemodiálise, farmacêuticos diplomados e auxiliares e técnicos de saúde bucal e de enfermagem ocorrerá durante todo o dia, na segunda. É necessário checar se os nomes estão na lista disponibilizada no site da Secretaria Municipal de Saúde. Em caso negativo, é necessário fazer o cadastro.



Na terça-feira (30) das 8h às 13h, o público vacinado será o mesmo público alvo de segunda. Já no turno da tarde, entre 13h e 18h, começarão a ser vacinados idosos a partir de 65 anos, que tenham nascido entre 30 de março de 1955 a setembro de 1955.



Na quarta-feira (31) pela manhã, os vacinados serão os idosos a partir de 65 anos, nascidos entre outubro de 1955 e 30 de março de 1956.

De acordo com o prefeito Bruno Reis, caso Salvador receba novas doses, já na quarta-feira pela tarde, a Prefeitura pretende iniciar a vacinação de idosos até 64 anos.



Vacinação para idosos neste final de semana

Nesse final de semana, a Prefeitura vacina os idosos com 67 e 66 anos que residem em Salvador. Pela manhã, foram atendidas as pessoas com 67 anos ou mais nascidos entre 27 de março e 30 de setembro de 1953. Já no período da tarde, das 13h às 16h, é a vez dos indivíduos com 67 anos ou mais nascidos entre 1º de outubro de 1953 e 27 de março de 1954.

No domingo (28), das 8h às 12h, serão imunizados os membros da melhor idade com 66 anos ou mais, nascidos entre 28 de março e setembro de 1954. No turno vespertino, das 13h às 16h, serão contemplados os idosos de 66 anos ou mais nascidos entre outubro de 1954 e 28 de março de 1955.

Os pontos de vacinação drive-thru estão localizados na Universidade Federal da Bahia – Campus Ondina, Arena Fonte Nova (Nazaré), Atakadão Atakarejo – Fazenda Coutos, 5º Centro de Saúde (Barris), Parque de Exposições (Paralela), Universidade Católica do Salvador (Pituaçu), Fundação Bahiana para Desenvolvimento das Ciências (Cabula), Faculdade Bahiana de Medicina (Brotas), Centro de Convenções de Salvador (Boca do Rio), Barradão (Canabrava), Unijorge (Paralela) e Vila Militar – Dendezeiros.

Os pontos fixos estão situados na USF Vista Alegre, Universidade Católica do Salvador (Pituaçu), UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras), Faculdade Bahiana de Medicina (Brotas), USF Resgate, USF Santa Luzia, USF Federação, USF Plataforma, USF Cajazeiras X, 5º Centro de Saúde (Barris), Unijorge (Paralela), Barradão (Canabrava) e Colégio da Polícia Militar (Dendezeiros).