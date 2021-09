Salvador atinge a marca de 1 milhão de imunizados completos contra covid

A cidade de Salvador atingiu a marca de 1 milhão de pessoas imunizadas com as duas doses da vacina contra o novo coronavírus ou com a dose única, neste sábado (11). Os dados estão no vacinômetro, ferramenta criada pelo Município para acompanhar diariamente a imunização da população, e aponta que 1,9 milhão de soteropolitanos receberam pelo menos a primeira dose do imunizante. As mulheres são maioria (58%).

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), a população estimada de Salvador é de 2,9 milhões. Atualmente, a cidade está vacinando pessoas com 16 e 17 anos, e aplicando a primeira dose para adolescentes com comorbidades de 12 a 17 anos, gestantes e puérperas. Já aplicação das doses nas pessoas com idade igual ou superior a 18 anos está suspensa.

A aplicação da segunda dose da Oxford, Pfizer e CoronaVac também segue normal. Os idosos com 80 anos ou mais que tomaram a segunda dose até o dia 20 de março de 2021 também podem buscar os pontos de imunização para receber a 3ª dose. Todos os públicos devem ter o nome na lista de habilitados para vacinação, disponível no site da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), no endereço www.saude.salvador.ba.gov.br.