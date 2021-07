Salvador bate recorde diário de aplicação de vacina contra covid-19

Salvador bateu o recorde de aplicação de doses por dia nesta quinta-feira (1). Os trabalhadores de Saúde da capital baiana aplicaram 37.245 doses de vacina nesta quinta. Destas, 37.254 foram primeiras doses ou doses únicas, e outras 42 segundas doses.



O recorde anterior na capital baiana era do dia 15 de maio, quando 30.228 doses foram aplicadas. Nesta quinta-feira, a vacinação contou com horário estendido até às 21h em ao menos 15 postos de imunização.

O secretário municipal de Saúde Leo Prates comemorou a marca. "Mais um dia histórico na vacinação contra a Covid-19, em Salvador! Hoje batemos o recorde de 37.245 vacinados em um único dia! O dia que protegemos mais vidas! Isso é motivo de esperança e felicidade para todos nós!", escreveu.



Desde o início da vacinação, no final de janeiro, Salvador já aplicou 1.522.775 doses. Sendo 1.096.974 primeiras doses. Enquanto 462.373 pessoas estão totalmente imunizadas, com duas doses ou dose única. De acordo com a Prefeitura, 60% dos vacinados na capital baiana são do sexo feminino e 40% masculino.A Prefeitura de Salvador segue, nesta sexta-feira (2), com a aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 para as pessoas a partir de 43 anos. A imunização será das 08h às 15h. A imunização em primeira dose será exclusiva para o público por idade. Com isso, estará suspensa a vacinação para os demais grupos prioritários.Para a estratégia com a faixa etária, a Secretaria Municipal da Saúde montou um esquema escalonado para o público. Durante a manhã, entre 08h e 11h, poderão se vacinar os nascidos até 02 DE MARÇO DE 1978. Já no turno da tarde, das 12h às 15h, devem se dirigir aos pontos aqueles nascidos até 02 DE JULHO DE 1978. Veja abaixo os locais de vacinação.No caso da segunda dose, haverá antecipação da aplicação dos imunizantes da Oxford e Coronavac, de 08h às 14h, para as pessoas que estão com a data aprazada no cartão de vacina até o dia 07 de julho.