Salvador bate recorde negativo e tem pior dia desde início da vacinação

Salvador teve o pior dia de vacinação contra a covid-19, nesta segunda-feira (24), desde a campanha foi iniciada, no dia 19 de janeiro. Apenas 1.246 vacinas foram aplicadas, sendo menos de 900 com a primeira dose. Antes disso, o dia com menor aplicação de vacinas foi 7 de fevereiro, quando 1.359 imunizantes foram aplicados. Já o dia que Salvador mais vacinou foi 15 de maio. Nesta data, 30.233 pessoas receberam a vacina.

“É um dia de muita tristeza pra Salvador. Eu com uma megaestrutura montada pra vacinar 600 pessoas. É o pior dia de vacinação da história de Salvador nessa nesse início da campanha de vacinação”, afirma Leo Prates, em entrevista ao Bahia Meio Dia, nesta segunda-feira(24).

O principal motivo é a falta de vacinas. “Até agora, não sei o horário que vai chegar nem quantas doses vou receber. infelizmente, o maior problema não tenho como resolver, que é a falta de dose da vacina, que é a responsabilidade do Governo Federal”, critica Prates.

A fim de unir o útil ao agradável, a Secretaria Municipal da Saúde de Salvador (SMS) fará um mutirão par aplicar a segunda dose da vacina contra covid-19 nesta terça-feira (25). Serão vacinadas todas as pessoas que ainda não receberam o imunizante de reforço da vacina de Oxford/Astrazeneca ou CoronaVac, com data de retorno aos postos marcada até sexta-feira (28).

Os soteropolitanos poderão ir diretamente aos postos, sem hora marcada, ou podem fazer o agendamento através do site Hora Marcada (vacinahoramarcada.salvador.ba.gov.br). A relação dos pontos de vacinação para o mutirão será divulgada ainda hoje (24) pela Secretaria Municipal da Saúde de Salvador (SMS).

Até o início da tarde desta segunda-feira (24), 1.064.826 pessoas foram vacinadas, sendo 721.400 com a primeira dose e 343.426 com a segunda dose. Isso quer dizer que cerca de 25% do total da população soteropolitana foi vacinada com a primeira e aproximadamente 12% dos habitantes completaram o esquema vacinal.

Dentre os vacinados, segundo o vacinômetro da SMS, 62% são do sexo feminino e 38% do masculino. A etnia da maioria que recebeu a vacina é preta ou parda (58%). A faixa etária que mais recebeu vacinas, tanto da primeira quanto segunda dose, foi a de 60 a 69 anos.

