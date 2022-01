Salvador cede ambulâncias do Samu para cidades atingidas pelas chuvas no estado

Em mais uma iniciativa solidária de amparo às vítimas das enchentes provocadas pelas fortes chuvas que atingiram o Sul da Bahia no final de 2021, a Prefeitura de Salvador concede sete ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os veículos em formato 4x4 são destinados aos municípios de Itambé (1), Itabuna (4), Eunápolis (1) e Itamaraju (1). O termo de cessão foi assinado pelo prefeito Bruno Reis, em ação simbólica ocorrida na tarde desta terça-feira (19), no Palácio Thomé de Souza, e na Praça Municipal, no Centro.

Estiveram presentes na ocasião o prefeito de Itambé, José Cândido Rocha Araújo; a vice-prefeita e secretária de Governo de Salvador (Segov), Ana Paula Matos; e o titular da Saúde (SMS) da capital baiana, Leo Prates; além do diretor-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macêdo, e do diretor de Urgência e Emergência da SMS, Ivan Paiva. As ambulâncias dispõem de equipamentos necessários para a condução adequada no transporte de pacientes, que precisam de suporte especial para outros centros hospitalares.

(Fotos: Valter Pontes/Secom) (Fotos: Valter Pontes/Secom) (Fotos: Valter Pontes/Secom)

O prefeito Bruno Reis lembrou que, desde a chegada das fortes chuvas no sul, extremo sul e região da Chapada (Diamantina), a Prefeitura de Salvador se mobilizou e mobilizou a cidade para arrecadar donativos, em especial água mineral, para ajudar neste momento difícil.

“Hoje, estamos fazendo um ato aqui, atendendo quatro cidades da Bahia, fazendo essa cessão das ambulâncias, que vão ajudar os prefeitos neste momento para atender principalmente as pessoas ribeirinhas e da zona rural. Ficamos felizes em dar esse apoio, respeitando os limites que a legislação impõe, mas sempre com esse grande espírito de solidariedade, amor ao próximo e compaixão, ajudando as pessoas que estão precisando do nosso apoio neste momento”, declarou.

O prefeito de Itambé ressaltou o apoio dado por Salvador diante da situação provocada pelas fortes chuvas em Itambé. “Fomos muito ajudados com alimentação, água e agora com a ambulância 4x4. Somos um município que temos muita estrada de chão e, às vezes, quando chove, ficamos impossibilitados de buscar um paciente na zona rural. Com essa ambulância, vamos conseguir resolver esse problema”, declarou José Cândido.

O titular da SMS soteropolitana ressaltou que são veículos adaptados que têm a capacidade de enfrentar terrenos difíceis e níveis de alagamento consideráveis. “Com isso, vamos conseguir ajudar esses municípios afetados pelas chuvas a garantir uma assistência de urgência e emergência qualificada”, destacou Prates.

Campanha

Esta não é a primeira ação de cooperação entre a capital baiana junto a localidades que sofreram com as chuvas. Em dezembro passado, a Ação Salvador Solidária, campanha de ajuda humanitária promovida pela Prefeitura de Salvador, em parceria com a Marinha e a Rede Bahia, destinou para o Sul e Extremo-Sul 50 mil litros de água mineral, 40 toneladas de alimentos não perecíveis, além de roupas e itens de higiene.