Salvador começa a aplicar a 5ª dose da vacina contra a covid-19 na próxima semana

A partir da próxima semana Salvador começa a aplicar a 5ª dose da vacina contra a covid-19. A medida é uma recomendação do Ministério da Saúde para proteger a população contra o avanço da nova variante da Ômicron, e por enquanto terão direito ao imunizante apenas pacientes imunossuprimidos. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é iniciar a vacinação a partir de quinta-feira (17).

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) comentou sobre o assunto durante o lançamento de dois programas de educação em parceria com o Reino Unido, na quinta-feira (10). O gestor afirmou que a estrutura da vacinação está em pleno funcionamento, que manteve os funcionários contratados durante a pandemia para ajudar no processo e que as estratégias para enfrentar a nova variante estão sendo pensadas conforme a disponibilidade das doses.

“A priori estamos intensificando as ações na 4ª dose nos públicos adultos, e aqueles que já tenham o prazo para a 5ª dose podem também tomar, mas sabemos que onde há um buraco da vacina, como a gente chama no linguajar prático, é muita gente que tomou a 3ª dose, já deveria ter tomado a 4ª dose, mas está com o calendário atrasado. Então, estamos estimulando esses públicos a voltar a tomar as doses”, explicou.

A preocupação é com a nova variante da Ômicron e com as aglomerações provocadas pelas festividades de verão. A BQ1 tem as mesmas características da Ômicron: predileção pela garganta, ao contrário da Delta que ficava mais concentrada nos pulmões, e causa dor de garganta, congestão nasal e febre, entre outros sintomas gripais. Ela tem alta transmissibilidade e baixas taxas de internação e de letalidade.

A SMS explicou que precisou fazer ajustes no sistema de informação e que o processo está em finalização no Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), por isso, a expectativa é de que a aplicação da 5ª dose seja iniciada até a próxima quinta-feira (17). Serão usados oportunamente os imunizantes AstraZeneca, Janssen ou Pfizer, e é preciso ter recebido a 4ª dose há pelo menos quatro meses.

A pasta chamou a atenção da população para completar o ciclo vacinal. Atualmente, existem 224 mil soteropolitanos que ainda não receberam a 2ª dose, 572 mil são aguardados para a 3ª dose e 740 mil ainda não procuraram os postos para tomar a 4ª dose.

Reforço

A partir de quarta-feira (16) começam a ser distribuídas para os municípios baianos a primeira remessa de vacinas contra a Covid-19, da Pfizer BioNTech, para crianças de seis meses a menores de três anos. O avião trazendo a carga com as 70 mil doses pousou no aeroporto de Salvador na quinta-feira (10). Este foi o primeiro envio deste tipo de imunizante destinado ao estado. Até o momento, o Ministério da Saúde indicava a vacinação somente para crianças acima de três anos.

As doses serão distribuídas conforme definição da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), instância deliberativa que reúne gestores de saúde dos 417 municípios e do Estado. As vacinas serão destinadas, prioritariamente, para crianças com comorbidades, mas não exclusivamente. A Secretaria Estadual da Saúde (Sesab) explicou que antes da aplicação das doses haverá capacitação das equipes de saúde responsáveis, por isso, a vacinação será iniciada apenas na semana que vem.

A estudante Jaqueline Nascimento, 26 anos, tem uma filha de 1 ano e contou que vai vacinar a menina assim que for possível. “Eu tive covid, meus pais tiveram covid e o pai dela também. É uma sensação horrível, porque tive amigos que morreram por conta dessa doença. A vacina não impede de pegar, mas evita que a gente morra. Lá em casa todo mundo está vacinado”, contou.

Está semana, o Conselho Estadual de Saúde orientou que o governo e as prefeituras voltem a exigir comprovante de vacinação para liberar o acesso a hospitais, unidades de saúde, órgãos públicos, aeroportos, rodoviárias, metrô, ferry boat, escolas, academias, shoppings centers, bares e restaurantes, hotéis, cinemas, teatros, museus, festas e estádios de futebol. Em nota, o órgão disse que a medida é preventiva.

“O Conselho Estadual de Saúde diante das informações da descoberta no Brasil, da nova variante da Covid-19, chamada de BQ.1, e da possibilidade de uma nova onda da doença, recomendará ao governo e às prefeituras da Bahia o retorno da obrigatoriedade da apresentação do cartão de vacina da Covid-19 em espaços de grande concentração de pessoas”, diz a nota.

A entidade também ratificou a importância da vacinação como proteção contra as formas mais graves da doença e defendeu a imunização para crianças de 6 meses a 4 anos, aprovada no dia 16 de setembro de 2022, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Confira os detalhes da vacinação:

Quem pode tomar a vacina – Por enquanto apenas pacientes imunossuprimidos;

Quando começa a aplicação da 5ª dose – A SMS está fazendo ajustes no sistema e a expectativa é iniciar a vacinação na quinta-feira (17);

Qual o intervalo com a 4ª dose – É preciso aguardar pelo menos quatro meses entre as duas aplicações. Os locais para vacinação ainda serão divulgados;

E as crianças – A primeira remessa com as doses para crianças de seis meses a três anos serão distribuídas para os municípios baianos a partir de quarta-feira (16), e cada prefeitura vai adotar a melhor estratégia;