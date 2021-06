Salvador começa a vacinar pessoas de 53 anos nesta terça (8), diz Bruno Reis

O prefeito Bruno Reis anunciou que Salvador começa a vacinar nesta terça-feira (8) pessoas de 53 anos. Poderão se vacinar pessoas nascidas até 8 de agosto de 1967, a partir das 13h. Informações como locais serão divulgados posteriormente. Segundo Bruno, pela manhã haverá vacinação ainda para o público de 54 anos ou mais, público que começou a ser vacinado nesta segunda.

"Amanhã (8), até 12h, vamos concluir a vacinação contra covid de todas as pessoas com 54 anos. A partir das 13h, vamos iniciar as pessoas com 53 anos nascidas até 8 de agosto de 1967", publicou o prefeito em uma rede social. "Vamos continuar avançando na vacinação por idade, que é o caminho mais justo com todos. Preparem o braço porque estamos empenhados em acelerar cada vez mais!", acrescentou.

A divulgação completa de postos e públicos deve ser feita ainda hoje pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).