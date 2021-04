Salvador conclui vacinação do público acima de 60 anos nesta terça (20)

O prefeito Bruno Reis anunciou, na noite desta segunda (19), que Salvador vai concluir a vacinação de idosos a partir de 60 anos nesta terça-feira (20). A cidade será uma das primeiras capitais do país a concluir a vacinação do público a partir de 60 anos. Nesta terça, Salvador continua a imunização para pessoas com 60 anos ou mais.



“Vamos conquistar esse marco importante. Amanhã, a cidade conclui a vacinação, com a primeira dose, de todos os idosos. Um trabalho sério e dedicado leva a esse resultado”, declarou Bruno Reis.



Serão vacinados os cidadãos nascidos de 20 de janeiro a 20 de abril de 1961, das 8h às 16h. Também poderão receber a primeira dose os idosos acima de 60 anos que ainda não compareceram aos postos. “Olhem o filômetro, veja o ponto de vacinação mais próximo de sua casa, pode deixar para ir no meio da manhã. Temos doses suficientes para todo este público”, disse o prefeito.



De acordo com o vacinômetro da capital, Salvador já vacinou 478.052 pessoas, sendo que 150.881 já receberam a segunda dose. Somente nesta segunda-feira, Salvador vacinou 14.460 pessoas, sendo que 9.515 com primeira dose.



No começo da vacinação, em 19 de janeiro, a prefeitura de Salvador anunciou que estimava vacinar no primeiro grupo prioritário, com idosos, profissionais de saúde e pessoas com comorbidades cerca de 571 mil pessoas. No entanto, a vacinação para a maior parte das pessoas com comorbidades ainda não foi iniciada. Sem esse grupo, a previsão era vacinar cerca de 422 mil pessoas. Porém, outros públicos entraram no grupo de prioridades, além de novos cadastros feitos ao longo da vacinação, aumentando a demanda da capital.