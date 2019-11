Salvador concorre ao Prêmio Nacional do Turismo 2019 em três categorias

A Prefeitura de Salvador concorre ao Prêmio Nacional do Turismo 2019, do Ministério do Turismo (MTur), em três categorias, número total de projetos inscritos pela Secretaria de Cultura e Turismo municipal (Secult) neste ano. A cerimônia de premiação será realizada no dia 4 de dezembro, em Belo Horizonte.

Salvador concorre com a campanha Follow The Music na categoria "Aproveitamento do Patrimônio Cultural para o Turismo", com o projeto Visit Salvador da Bahia na categoria "Marketing e Comercialização do Turismo" e com o site salvadordabahia.com em “Tecnologia do Turismo”.

Em 2018, Salvador ganhou o Prêmio do Ministério do Turismo com o Programa de Otimização de Performance (POP), na categoria “Monitoramento e Avaliação do Turismo”, e é o único destino turístico que utiliza uma ferramenta de monitoramento de sua rede hoteleira e de seus atrativos turísticos. O Museu Casa do Carnaval da Bahia, também da Prefeitura, ficou em segundo lugar na categoria “Valorização do Patrimônio pelo Turismo”.

O Prêmio Nacional do Turismo é uma iniciativa do Ministério do Turismo em parceria com o Conselho Nacional do Turismo e foi lançado no ano passado, quando teve 242 cadastros. Neste ano foram 422 inscrições para as categorias "Iniciativas de Destaque", que a Secult concorre. As propostas enviadas pela Secult para concorrer ao prêmio estão sendo desenvolvidas ao longo deste ano pela pasta.

Follow The Music - O filme "Follow The Music" foi inspirado na matéria "When in Brazil, Just Follow the Music" do The New York Times, que reforça Salvador como além de uma cidade turística, a cidade da música, intitulada pela Unesco.

No filme, personagens reais que moram ou são de Salvador, seguem o caminho da música pela cidade. Entre eles, estão músicos, dançarinos, turistas, produtores de conteúdo, além de representantes dos Blocos Afros Olodum e do Ilê Aiyê.

O Follow the Music foi concebido pela Usina Digital em parceria com a Mandinga Filmes e é um produto que mostra Salvador exatamente como ela é: vibrante, diversa e feita por pessoas reais e talentosas.

Promoção digital - Salvador é um destino que está à frente em inovação e tecnologia, principalmente quando falamos em promoção digital nacional e internacionalmente. A cidade possui o canal youtube.com/Salvador; o site salvadordabahia.com, além das redes sociais com o perfil VisitSalvadorDaBahia no Instagram, Facebook, Twitter e Spotify. E é justamente com o VisitSalvador e com o site que a cidade está concorrendo a duas categorias do Prêmio Nacional de Turismo.

Mais de 50 milhões de pessoas já foram alcançadas em todo o mundo a assistir como Salvador se apresenta de forma diferente de qualquer outro lugar.

O Visit Salvador da Bahia tem mais de 1.600 conteúdo produzidos focados em turismo de experiência. Todo conteúdo contempla tradução para inglês e espanhol e em breve para francês, promovendo Salvador como destino turístico.